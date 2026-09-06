רבבות חסידי ויז'ניץ מכל רחבי הארץ התכנסו במוצאי שבת קודש בחצות הלילה לאמירת סליחות ראשונות בצל קודשו של האדמו"ר שליט"א. דקות ספורות טרם כניסת הרבי למעמד המרומם, עלה בנו הגדול, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר אב"ד ויז'ניץ, ונשא דברי קודש ומשא חיזוק חוצב להבות בפני קהל הרבבות.

בדבריו המלאים, שנאמרו בסערת רוח ובלב נרגש, גולל האב"ד את התחושות בחצר הקודש, התייחס בגלוי למצבו הרפואי המורכב של מנהיג העדה, ועורר את החסידים להמשיך ולהרבות בתפילות ובתחנונים לפני הקב"ה למען ישלח דברו וירפא את אביהם, האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א.

תוכן דברות הקודש:

"יהודים יקרים", פתח אב"ד ויז'ניץ את נאומו, "חוץ מכל העבודה שמוטלת על כל יהודי בימים אלו של ימי הרחמים והסליחות, מוטל עלינו, חסידי ויז'ניץ, גם כן חוב לנצל את ימי הרחמים עבור אבינו רועינו, הרבי. הציבור נקרא למחר לומר יחד את כל ספר התהילים כנהוג, וכן להוסיף עוד כוח התורה ללמוד לפחות שתי שעות יחד ברוב עם. תפילה היא מהדברים שכולם צריכים בהם חיזוק".

הרה"צ ביקש בדבריו לעורר על שלוש נקודות חשובות.

"הנקודה הראשונה, שכל אחד יודע, אנו צריכים תפילות עבור הכתר והרועה שלנו שמתמודד כבר שנתיים עם 'אורח לא צפוי'. אאמו"ר עבר, וצריך עוד להמשיך ולעבור – טיפולים שאינם קלים כלל, הם מחלישים ועולה בכוחותיו, כפי שהציבור רואה בעיניו. אנו צריכים להתפלל כדי להביא במהרה את ההשפעה הנכונה בשלמות, כפי שאחי שיחי' (רבי יעקב מרדכי, אב"ד אלעד), כבר עורר את הציבור בשבוע האחרון בהודעה הטלפונית".

"שנית, מזה אנו צריכים לדעת, שברוך ה' יש על מה להתפלל. בחסדי ה' הגדולים רואים בחוש את הדברים שנאמר מיד בסליחות 'שומר ה' את כל אוהביו', רואים השגחה עליונה מיוחדת אצל האבא, שיש כתובת לאן זה הולך. אף על פי שתפילה היא נכונה תמיד, וחז"ל אומרים 'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים', אבל אנו אוחזים ברוך ה' לא במצב כזה. אצלנו בכלל לא שייכת השפה של 'יתייאש מן הרחמים' חלילה.

"רואים בחוש, אפילו בשבועות האחרונים ממש, כשהאבא היה חלש מאוד והרופאים הרהרו והתלבטו איך צריך לנהוג, הראו משמים שנפתחים שערים חדשים, ממש מציאות של מצמיח ישועות ובורא רפואות, וההשתדלות בענייני רפואה מתקדמות הלאה. ממילא, כפי שאמרנו, צריך להתפלל וברוך ה' יש על מה להתפלל.

"שלישית, וזאת החשובה ביותר: כל הזמן, ממש כל הזמן, רואים בחוש שתפילות ישראל עוזרות, תפילות ישראל עושות רושם, כוח התפילה הוא מעל הכל. רואים בחוש שכשאנשים מתפללים, יש התעוררות גדולה וזה מקל על האבא. זה כשלעצמו צריך להיות עבור כל אחד מאיתנו חיזוק עצום, מה פירוש כוח התפילה. כשמביטים עליו, על השנתיים הללו בלבד, מקבלים כוחות נוראים מה פירוש תפילה. ממילא, מכל שלוש הנקודות הללו יוצאת למעשה נקודה אחת גדולה: יידן יקרים, תפילות!".

בהתרגשות רבה תיאר האב"ד את עוצמת האמונה והביטול המוחלט של אביו הרבי אל מול הטיפולים הרפואיים הקשים:

"אני יכול לומר, כולנו יודעים מזה, שבכל התקופה של השנתיים הללו, אאמו"ר אפילו פעם אחת לא שאל ולא ביקש אחרי טיפול אם זה הצליח, לא רק בניתוח הגדול ולא בדברים אחרים, אפילו פעם אחת לא! אאמו"ר הולך בדרך ברורה, שמה שהרופאים אומרים צריך לעשות כהשתדלות, אבל מעבר לזה – כלום. אין לגביו שום נפקא מינה בין אם זה הצליח לפי תפיסתם ובין אם לא, הוא עשה את שלו, ואת השאר הניח לקדוש ברוך הוא. ממילא, גם אנו צריכים, לא רק אנו, כל חסיד דואג מאוד עבור האבא, מבררים ושואלים מה קורה ומה המצב. אבל מה מוטל עלינו? תפילות! זו החובה שלנו וזה מה שעוזר באמת.

"ה'יושר דברי אמת' הלך פעם בדרך בחורף קשה, ונפל לתוך בוץ. היה בוץ טבוע והגשם ירד בעוז, ולא היה באפשרותו לחלץ את עצמו משם. אסף את ידיו וצעק: 'ריבונו של עולם! אני יודע מה אתה רוצה ממני, אתה רוצה שאעשה תשובה. זה נכון, אני באמת צריך לעשה הרבה תשובה, אבל אני שואל אותך ריבונו של עולם, במצב כזה אני יכול לעשות תשובה? בתוך הבוץ אני יכול לפעול משהו? אני מבקש ממך, תוציא אותי מפה ואני באמת אקח על עצמי התעוררות חדשה!'.

"טייערע יידן! אאמו"ר עובר כל כך הרבה, לא בשביל עצמו, אלא בשבילנו! ממנו רוצים שאנו נעשה תשובה! אנו הולכים לומר סליחות, זה זמן של חשבון הנפש, לב יודע מרת נפשו, אבל צריך להרים את הידיים לשמיים ולהתחנן: נכון, אכן נדרשת התעוררות, אבל אם מסתכלים על רבינו כך, האם אפשר לקחת התעוררות נכונה של קרבת אלוקים כשלא שומעים מאאמו"ר את התורה של הכנה לראש השנה? כשאין מספיק את האש של ה'טיש'? כשחסר ה'פסוקי דזמרה'? איך אפשר לתקן כראוי את מה שצריך לתקן?.

"לכן בואו נבקש מהקב"ה: תחזיר לנו את האבא, את הרבי, את המנהיג שלנו, בכוחות בריאים! בכוחות חזקים! והוא ינהיג אותנו יום אחר יום, ואז נוכל לעבוד את הקב"ה בכל הכוח!

"אנו הולכים עתה לבקש 'לשמוע אל הרינה ואל התפילה'. ה'תפארת שלמה' כותב ש'הרינה' פירושו רינה של תורה. כוח התורה עם כוח התפילה, ושני הכוחות הגדולים הללו יחד, בעזרת ה', ירעידו עולמות! הקב"ה יעזור ונראה בגלוי ובקרוב את ישועה שלמה, ושתהיה כתיבה וחתימה טובה עבור אאמו"ר ועבור כל היהודים, שנתבשר בגאולה וישועה ונזכה לפעול את כל הטוב!".