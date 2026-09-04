בימים אלו, כאשר רבני החסידות נוסעים ממקום למקום לקבל את פני החסידים לקראת הימים הנוראים, בחר האדמו"ר מויז'ניץ לונדון לפנות זמן מיוחד לביקור במוסד 'אהובים' בעיר, המיועד לבחורים בעלי צרכים מיוחדים.

הרבי שהה זמן ממושך עם הבחורים, חיזק את רוחם ועודד אותם. במהלך הביקור זימר הרבי עם התלמידים מניגוני הימים הנוראים והכניס בהם שמחה. לאחר מכן עברו הבחורים לקבל ברכה לשנה טובה, כשהאדמו"ר מעניק לכל אחד דבש לברכה.

אולם הרגע המרגש ביותר התרחש בסיום הביקור: כשיצא הרבי מהמעמד, הוא בחר לצעוד בליווי אחד מתלמידי המוסד, ללא ליווי הגבאים כמקובל.

הרב יוסף קורן, ממנהלי המוסד, סיפר על הרגע המרגש: "הבחור הוא בן בכור להוריו. אמו עמדה בעזרת הנשים וראתה את האדמו"ר צועד יד ביד עם בנה הבכור כשהוא מרעיף עליו חיבה. היא פרצה בבכי מרוב התרגשות".