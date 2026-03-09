במהלך ביקור שמחה בארצות הברית: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון אושפז הבוקר בבית החולים במנהטן, שם עבר ע"פ החלטת הפרופסורים הליך רפואי נוסף כדי להקל על מצבו הבריאותי • בשנה שעברה עבר הליך דומה שהוגדר בהצלחה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלימה (חסידים)
כלל חסידי ויז'ניץ בלונדון התאספו אמש לסעודת הילולא לזכרו הטהור של האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זי"ע • בסעודה השתתף האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהרחיב בדברי קודש על שגב דמותו הקדושה של דודו הגדול בעל ההילולא • במהלך הסעודה נשאו דברים הגאון רבי אריה ווייס, דומ"ץ ויז'ניץ לונדון; הגאון רבי פנחס שנייעבלג, ראש הישיבה לצעירים; והרה"ח ר' מנחם זאב גרוס מחשובי החסידים באנטווערפן • זכותו תגן עלינו (חסידים)
קהל רב השתתפו השבוע בשמחת הנישואין לנכדו של האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק. החתן, בן זקוניו של חתנו הרה"צ רבי אליעזר צבי טויב, אב"ד קאלוב ביתר, עב"ג הכלה, בת הרה"צ רבי זלמן לייב רוזנבוים, רב קהילת קרעטשניף בברכפלד ובנו של האדמו"ר מקרעטשניף | בשמחה הגדולה, שנערכה בביתר עילית, השתתפו אדמו"רים ורבנים, ובראשם אורח הכבוד, דוד החתן, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהגיע במיוחד לביקור בזק בארץ לרגל השמחה וכובד לזמר ניגון 'ועל כן נקווה לך' במהלך החתונה | רגעים של התעלות נרשמו בריקודי ה'מצווה טאנץ' של האדמו"רים לפני הכלה באישון ליל (חסידים)
במוצאי שב"ק האחרון פיאר האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, את שמחת שבע הברכות בשילוב שמחת בר מצווה אצל מנכ"ל מוסדותיו הר"ר משה גרינפלד | האדמו"ר שממעט לצתא מביתו, הופיע בשמחה, ערך טיש לחיים, ופצח במחול עם החתנים, וכן עם שאר המחותנים | צפו בתיעוד (חסידים)
כפי שדיוחנו באריכות, בסוף שבוע שעבר נחת האדמו"ר מויז'ניץ לונדון חזרה למעונו בלונדון הבירה לאחר תקופה ממושכת ששהה בארה"ב |בליל שישי האחרון התאספו כלל החסידים יחד עם המונים מתושבי העיר למעמד 'קבלת פנים' רבתי בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות, שם זימרו ניגוני הלל והודאה לפני בורא כל יצור על רוב חסדיו שעשה עמם (חסידים)
מתוך התרגשות גדולה קידמו אמש מאות חסידי ויז'ניץ לונדון את פני רבם ומאורם, האדמו"ר עם שובו למעון קודשו בסטמפורד היל, לאחר שהות ממושכת בארה"ב לצורכי בריאות | נכדיו הקטנים הפתיעו בקבלת פנים מרגשת בתוך הבית | האדמו"ר ישוב לקבל קהל עם קודש בשבוע הקרוב (חסידים)
צהלת שמחה בקרב חצה"ק ויז'ניץ לונדון, עם הגעת הבשורה המרנינה על חזרתו של צדיק - האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, למעונו בעיר לאחר שהות ממושכת בארה"ב לצרכי בריאות | החסידים נערכים לקבלת פנים חגיגית ברחובה של עיר | כמו כן, אל סגל המשמשים בבית יצטרף כח חדש, של אחד מגדולי המשפיעים בחסידות | כל הפרטים (חסידים)
במקום נופשם, התאחדו האחים האדמו"רים מוויז'ניץ ממונטריאל ולונדון וערכו בצוותא חדא טיש בצאת הצום, לרגל סיום מסכת | בטיש שהתקיים באזור מקום נופשם ב'קאט סנט לוק' שבקנדה, השתתפו קהל נכבד של חסידים ומקורבים (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון ימריא היום מלונדון לארה"ב, שם ישהה בחודשים הקרובים לצורכי בריאות ורפואה | מלכתחילה תוכנן שהאדמו"ר ישהה ב'הר יונה' למנוחה, וכעת ישהה בארה"ב עד ימי הרחמים והסליחות חודש אלול הבעל"ט (חסידים)
התרגשות בקרב אוהדי חצה"ק ויז'ניץ לונדון בארה"ק, לאחר שמטעם בית האדמו"ר בלונדון התקבלה הבשורה, שהאדמו"ר נעתר להפצרת חסידי תולדות אברהם יצחק בארה"ק, ויבוא לנפוש בשבועות הקרובים בקריית החסידות ב'הר יונה', בצפון הארץ (חסידים)
מסע אהבת אחים: האדמו"ר מויז'ניץ ירושלים יגיע היום ללונדון לבקר את אחיו האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השרוי בחולשה גדולה, וגם לחגוג במהלך השבת את הקידושא רבא לרגל לידת נינתם המשותפת | האדמו"ר יערוך תפילות ושולחנות טהורים עם אחיו וייפגש עם רופאים בכירים למען שלום אחיו אהובו (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בימים אלו לביקור הוד בעיר אנטווערפן, הגיע לביקור במעונו של גאב"ד אנטווערפן הגה"צ רבי אהרן שיף, וכן ביקר בקרב קהילת בעלזא בעיר שם התכבד בסנדקאות בברית לבן אחד החסידים, ואחר מכן נערך מעמד קבלת פנים לכבודו ע"י בני הקהילה דשם | השבת ישבות האדמו"ר באנטווערפן, אלפים צפויים להשתתף בתפילות ובטישים (חסידים)