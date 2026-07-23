החסידים דמעו מסביב

בכי נסער בהר יונה | האדמו"רים מירושלים ולונדון קוננו יחדיו על חורבן בית תפארתנו

מאות חסידים התכנסו אמש בליל תשעה באב בהר יונה, שם שוהים בשבועות הקיץ למנוחה האדמו"רים מתולדות אברהם יצחק ומויז'ניץ לונדון | שני האדמו"רים התיישבו יחדיו על כסאות קטנים כדי לקונן על חורבן זבול בית תפארתנו | המוני החסידים תפסו מקומותיהם מסביב והביטו בחרדת קודש על האדמו"רים אשר קוננו בבכי נסער והוזילו דמעה כמים על גלות השכינה ועל בית מקדשנו החרב | דוד כהן מגיש תיעוד (חסידים)