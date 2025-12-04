ראש הממשלה: "תקציב מאוזן שעונה על כל צרכי הביטחון"; האוצר והביטחון חלוקים על פער של 50 מיליארד שקל; נגיד בנק ישראל תומך ברפורמת החלב, בעוד הרפתנים ומשרד החקלאות מתנגדים | רה"מ:"מביאים תקציב אחראי, מאוזן שעונה על צרכי הביטחון של מדינת ישראל" (פוליטי, כלכלה)
ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בישיבת הממשלה: ״נמשיך לעשות כל מה שדרוש כדי למנוע מחיזבאללה לבסס מחדש את כושר האיום עלינו. כך אנחנו עושים גם בעזה - חמאס לא מפסיק להפר את הפסקת האש, ואנחנו פועלים בהתאם ללא תלות באף אחד״ | בפתח הישיבה, נעמדו לדקת דומייה לזכרה של ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג | בהמשך התפתח עימות בין השרים (בארץ)
הקבינט המדיני־ביטחוני צפוי לאשר את העסקה לשחרור החטופים ולאחר מכן תתקיים ישיבת ממשלה מורחבת. רוב השרים צפויים להצביע בעד, סמוטריץ’ ובן גביר יתנגדו במחאה על שחרורם של מאות מחבלים. הערכה שהשניים לא צפויים לפרוש מהממשלה (פוליטי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו העביר את ישיבת הממשלה והקבינט אל בונקר ממוגן במקום שאינו ידוע לציבור, בעקבות איום ביטחוני מצד החות'ים. מקורות בסביבתו מוסרים כי ההחלטה גם קשורה לקרובתו של ראש הממשלה לעדותו הקרובה במשפטו, בעוד גורמי השב"כ סבורים כי האבטחה הקיימת מספקת (פוליטי, משפט)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פרסם הערב פוסט חריף ונוקב נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בעקבות אישור הממשלה היום לקיצוץ רוחבי לטובת סיוע הומניטרי לתושבי עזה | "תארו לעצמכם מה היינו אומרים על זה לפני שנתיים", כתב בן גביר - זה מה שהגיב סמוטריץ' למהומה שפרצה היום בישיבת הממשלה (פוליטי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם בפתח ישיבת הממשלה, שהתקיימה היום, בשל הצום אתמול, תחילה התייחס לתשעה באב ולאחר מכן אמר: ״בהמשך השבוע אכנס את הקבינט כדי להנחות את צה"ל כיצד להשיג את שלוש מטרות המלחמה שהצבנו. אנחנו צריכים להמשיך לעמוד יחד ולהילחם יחד כדי להשיג אותן״ | צפו (חדשות, פוליטי)
ממשלת ישראל אישרה את עסקת החטופים בעיצומה של השבת משום פיקוח נפש | למרות שהעסקה קיבלה רוב ואושרה, מתברר כי מספר שרים הצביעו נגד - כולל מהליכוד | לפי דיווח בקטאר, העסקה תיכנס לתוקף בשעות הבוקר של יום ראשון (חדשות, בארץ)