רה"מ: ההדלפה הנפשעת ביותר בעשרות שנים

סערה כבדה פרצה בישיבת הממשלה היום, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף את הנזק החמור שנגרם כתוצאה מהדלפת מועד התקיפה באיראן לערוץ 12. "זו ההדלפה הנפשעת ביותר שאני מכיר במשך עשרות שנים", הטיח נתניהו בפני השרים, תוך שהוא מבהיר כי "זה נחקר בצורה רצינית מאוד".

על פי דיווחו של העיתונאי מוטי קסטל, ראש הממשלה הסביר בפירוט את הנזק המבצעי שנגרם: "זה הרס המבצע! ומתן התרעה לחמינאי ולמערכות ההגנה שלהם אל מול ההתקפות שלנו". נתניהו אף השווה את חומרת המקרה להדלפה הכוזבת על כוח 100, כשהוא מדגיש בפני אחד השרים: "זה גרם לנזק כמו ההדלפה הכוזבת על כוח 100".

"גם שב"כ וגם מלמ"ב באירוע"

מזכיר הממשלה גדעון פוקס הבהיר בישיבה כי מדובר באירוע ביטחוני חמור ביותר. "גם שב"כ וגם מלמ"ב באירוע, זה רגיש", מסר פוקס, תוך שהוא מדגיש את רגישות החקירה. השר אופיר קיש תקף בחריפות את קצב החקירה: "מה קורה עם החקירה?! צריך שלא ימסמסו!".

סגן השר אלמוג כהן הוסיף נדבך נוסף לחומרת המקרה, כשהוא מציין: "זה היה יכול להיות פיגוע אדיר מול האמריקאים". אולם ראש הממשלה הבהיר כי הנזק חורג הרבה מעבר ליחסים עם ארצות הברית: "זה לא פיגוע רק מול האמריקאים, זה הרס המבצע!".

השלכות ביטחוניות חמורות

מומחי ביטחון מעריכים כי הדלפת מועד התקיפה באיראן אכן פגעה ביכולת ההפתעה של צה"ל. כאשר מערכות ההגנה האיראניות מקבלות התרעה מוקדמת, הן יכולות להיערך בהתאם ולהפחית משמעותית את נזקי התקיפה. יצוין כי איראן השקיעה מיליארדי דולרים בשנים האחרונות בשדרוג מערכות ההגנה האווירית שלה.

החקירה בנושא ההדלפה נמשכת, כאשר גורמי ביטחון בכירים מעורבים בה. כידוע, מדובר באחת מהחקירות הרגישות ביותר שמתנהלות כעת במערכת הביטחון, נוכח ההשלכות המבצעיות והמדיניות הרחבות.