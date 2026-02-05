אלי פלדשטיין, חושף כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי נתניהו הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון הגרמני בילד | לדבריו, הטענה הרשמית של לשכת ראש הממשלה בנושא "היא שקר" | פלדשטיין אישר כי הפנייה לעיתון זר נועדה לעקוף את הצנזורה בישראל, וטען כי זו "פרקטיקה מוכרת" (בארץ)
בלגיה מטילה איסור גורף על השימוש במערכת הבינה המלאכותית הסינית DeepSeek בכל מכשיר עבודה ממשלתי - ממחשבי משרדי הממשלה ועד טלפונים ניידים של עובדי מדינה - בעקבות אזהרות גורמי סייבר מפני סיכון לדליפת נתונים רגישים לשרתי החברה בסין (טכנולוגיה)
רוסיה הביעה זעם על הדלפת תיעוד שיחת טלפון בין יועצים בכירים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין | שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, הציע בהקלטה כיצד להציג לטראמפ תכנית לסיום המלחמה באוקראינה (בעולם)
חודשים בודדים לאחר התפצצות הפרשה והדלפת הסרטון, דיון דחוף התכנס בקרייה בנוכחות שר הביטחון, הרמטכ"ל, וסגנה של הפצ"רית | גלנט: "ההדלפה יוצרת מציאות שכל מי שעוסק בדבר הזה מוכתם, הציבור מכוון את האש לפרקליטות" | סגן הפצ"רית: "יש פה תהליך מפוקח, זה לא נעשה במחשכים" (חדשות)
החשיפה הדרמטית של הקצינה הצעירה, שעשויה לטלטל את מערכת המשפט בישראל - בעקבות הזעם הציבורי הגדול בנוגע להתנהלות המערכת, עלולה לפגוע בקצינה שהודתה בפרשה? אחד ממקורביה מספר: "למרות שהיא אולי הסכימה אידאולוגית להדלפה היה לה קשה השקר של הפרקליטות לבג"ץ" (חדשות בארץ)
במחלקה לחקירות שוטרים, עדכנו היום, כי יש בכוונתם להעמיד לדין איש שב"כ בכיר במיל', בעקבות הדלפות שלו על הליכים שקוראים בתוך השב"כ ולטענתם הדבר גרם לנזק ביטחוני חמור | איש השב"כ החשוד בהדלפה, שימש כסגן ראש יחידה והוא צפוי לעמוד לדין פלילי בכפוף לשימוע שייערך לו | כל הפרטים (בארץ)
חמישה חשודים, בהם קציני משטרה בהווה ובעבר ואזרח נוסף, נעצרו בחשד שהעבירו מידע רגיש למשפחת פשע בתמורה לטובות הנאה | לפי החשד, ארגון פשע הצליח לחדור ליחידת להב 433 ולקבל מידע רגיש | אחד העצורים: סגן-ניצב שהיה מעורב בחקירת ראש הממשלה נתניהו ופוליטיקאים נוספים | כל הפרטים (בארץ)
הפרקליטות הודיעה הערב ליונתן אוריך, כי נשקלת האפשרות להעמידו לדין פלילי בכפוף לשימוע - בפרשת "הבילד" | הרקע להחלטה לטענת בהרב מיארה: "עבירות ביטחוניות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה" | השר שלמה קרעי הגיב: "היועמ״שית בהתקף זעם יורה לכל הכיוונים" (חדשות)
מה גורם לנו לרצות להיות הראשונים שמבשרים חדשות, למה זה כל כך ממכר – ואיך הרשתות החברתיות, הפומו והביולוגיה שלנו חוברים יחד לדחף הזה? | מסע פסיכולוגי-תרבותי בעקבות הנטייה האנושית "לרוץ לספר ראשונים" (פסיכולוגיה)
בקבינט חשדו כי שר האוצר מקבל הדלפות מהצבא בדרכים פסולות, לאחר שהגיע לישיבות הקבינט עם מידע צבאי שלא נחשף לשרים קודם לכן | מטעמו נמסר: "הציפייה ששרים בכירים ישמעו מידע ביטחוני אך ורק דרך צינור אחד היא לא רק שגויה – היא אבי אבות הקונספציה" (צבא)