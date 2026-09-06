( צילום: קובי ישראל / בבלי )

ישיבת מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס הסתיימה היום (ראשון) בירושלים, כאשר בניגוד לשמועות שהתפרסמו בימים האחרונים, לא התקיים כל דיון על הדחת חברי כנסת מכהנים. במהלך הישיבה עברו חברי המועצת על הרכב רשימת המועמדים לכנסת, כשהם מתמקדים בתזוזות במיקומים ובהצגת שמות חדשים.

בראש הישיבה עמדו הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, זקן המועצת הגאון רבי משה מאיה, וראש ישיבת 'מאור התורה' הגאון רבי אברהם סאלים. לצידם השתתפו חברי המועצת הגאון רבי ראובן אלבז (ראש ישיבת 'אור החיים'), הגאון רבי שמואל בצלאל (ראש ישיבת 'פורת יוסף') והגאון רבי יהודה כהן (ראש ישיבות 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד'). חבר המועצת, הגאון רבי שלמה מחפוד , (גאב"ד 'יורה דעה'), נעדר מהישיבה מאילוצים אישיים. במהלך הישיבה, שהתקיימה במעמד חברי המועצת בלבד יחד עם יו"ר התנועה אריה דרעי, עברו הנוכחים ביסודיות על כל שם ושם ברשימת המועמדים. כמו כן, הוצגו בפני הרבנים שמות חדשים המועמדים להשתלב ברשימה, לצד קורות החיים והרזומה המקצועי והציבורי שלהם. ברקע הדיונים עומדת הודעתם של הח"כים יעקב מרגי ומשה ארבל, שהודיעו לפני תקופה על רצונם לפרוש ולא להתמודד לקדנציה נוספת. מהלך זה סולל את הדרך לקידומם של מועמדים אחרים ולכניסת דמויות חדשות לצמרת התנועה.

( צילום: קובי ישראל / בבלי )

בין השמות החדשים שהוצגו בפני חברי המועצת נמנים הרב יוסף אלנתנוב, נציג העדה הבוכרית, המשמש כמנהל תלמוד תורה 'בית יוסף' בחולון וממקורבי הגר"י יוסף, וכן סא"ל (במיל') דרור עמוס, המכהן כיום כיו"ר המועצה הדתית בחיפה.

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החלטה רשמית וסופית על ההרכב המדויק של הרשימה טרם התקבלה, והיא צפויה להתפרסם באופן רשמי ב-48 השעות הקרובות. יצוין כי בניגוד לדיווחים שהופיעו בחלק מהכלי תקשורת בתקופה האחרונה, לא מסתמנים הדחות ושינויים דרמטיים בהרכב הסיעה, אלא בעיקר תזוזות במיקומי המועמדים ברשימה הסופית.