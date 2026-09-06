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"תפילת חנה": איצי וולדנר ושלום למר בסינגל חדש

המלחין איצי וולדנר משחרר לקראת ראש השנה שיר עוצמתי על כוחה של תפילה פנימית ושקטה • "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע"

לקראת ראש השנה משחרר המלחין והיוצר איצי וולדנר סינגל חדש בשם "תפילת חנה", בו הוא מארח את הזמר שלום למר. השיר מעביר את המסר הנצחי שלמדנו מחנה אם שמואל הנביא: "רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע" – לא בקולות ולא בצעקות, אלא בתפילה פנימית מעומק הלב, בלחש ובכוונה אמיתית. בימים שלפני יום הדין, השיר מזכיר כיצד יש לעמוד לפני השם יתברך ולפתוח את הלב בתפילה אמיתית.

עבור וולדנר, המסר הזה קיבל משמעות אישית ומטלטלת. לאחר ארבע שנים וחצי של ציפייה כואבת, עמדה בת משפחתו בראש השנה האחרון בזמן קריאת ההפטרה של תפילת חנה ושפכה את ליבה בדמעות ובשקט. בדיוק שנה מאוחר יותר, שבוע לפני ראש השנה הקרב, נולדה להם בת. השיר יוצא לאור כהודיה גדולה ובמקביל לקידוש המשפחתי, מתוך רצון לחזק כל מי שמייחל לישועה ולהזכיר שאין תפילה שחוזרת ריקם.

חדשות המוזיקה

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ראש השנהשלום למראיצי וולדנרתפילת חנה

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