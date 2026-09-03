הזמר והיוצר יוסף גשטטנר מוציא לאור סינגל חדש בימי אלול אלה - 'שופר', שיר שכתב ולחן במיוחד לקראת הימים הנוראים. היצירה עוסקת במשמעות העמוקה של קול השופר ומשלבת בין ההתעוררות לתשובה בימים אלו לבין הכיסופים לגאולה השלמה.

גשטטנר מספר על ההשראה לשיר: 'המילים "אַשְׁרֵי הָעָם יוֹדְעֵי תְרוּעָה" תמיד משכו את תשומת ליבי. מה פירוש הדבר באמת להבין את קול השופר?' לדבריו, 'השופר הוא זעקה, קריאה להתעורר, לעשות תשובה ולחזור לה''. הבחירה בפסוק זה משקפת את תקופת אלול, בה כל אחד מחפש חיבור עמוק יותר להקב"ה, ומסר זה מועבר דרך המוזיקה.

השיר אינו מסתפק בממד ההווה בלבד. גשטטנר מוסיף ממד נוסף של תקווה: 'אבל יש עוד שופר שכולנו מחכים לשמוע - תְּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל לְחֵרוּתֵנוּ'. מדובר בשופר המשיח, המבשר את סיום ההמתנה, את האחדות מחדש של עם ישראל, את השלום בעולם ואת עמידת בית המקדש על מכונו. השילוב בין שני הממדים הללו - הזעקה של היום והציפייה לעתיד - הופך את 'שופר' ליצירה ייחודית הנוגעת בנקודה מרכזית בזהות היהודית.

גשטטנר מסכם: 'זה בדיוק מה שהשיר שופר עוסק בו, הזעקה שקוראת לנו לחזור בתשובה היום, והקול שאנחנו מייחלים לשמוע מחר'. המסר הכפול - של התעוררות רוחנית כעת ושל תקווה לעתיד - מעניק לשיר עומק מיוחד. 'אני מקווה שתיהנו מהשיר ושהוא יוסיף לכם עוד קצת משמעות לקול השופר בראש השנה הזה', הוא מוסיף.

היצירה מצטרפת לשורת שירים שיצאו בתקופה זו, כשזמרים ויוצרים רבים בוחרים להעניק לציבור חוויה מוזיקלית מיוחדת בימי הרחמים והסליחות.

הסינגל 'שופר' משוחרר בעיתוי מדויק - כשעם ישראל עומד בפתחה של שנה חדשה ומתפלל להקב"ה. הלחן והמילים שיצר גשטטנר יוצרים חוויה מוזיקלית המחברת בין העבר, ההווה והעתיד, בין הזעקה לתשובה לבין הציפייה לגאולה. מדובר ביצירה הנוגעת ללב ומעבירה את המסר בצורה מרגשת, תוך שמירה על העומק הרוחני של ימי הרחמים.