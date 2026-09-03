רגע לפני שמעל 20 אלף חסידים יציפו את נתב״ג בכ-100 טיסות בדרכם לקיבוץ הגדול באומן לימי ראש השנה הבעל״ט, ברשות שדות התעופה החליטו לדבר ישירות אל הלב החסידי. תחת הכותרת המהדהדת בעברית צחה: "אומן ראש השנה שלי עולה על הכל", מופיע מכתב רשמי הפונה: "א בריוו צום ציבור אנ״ש, חסידי ברסלב און אלע פארער וואס מאכן זייער וועג צום גרויסן קיבוץ מתפלל צו זיין ביים ציון פון רבי נחמן מברסלב זיע״א".

המסמך הרשמי, שנחתם במילים המרגשות: "צאתכם לשלום, א גוט געבענטשט יאר, כתיבה וחתימה טובה – הנהלת נמל התעופה בן גוריון", מעניק חלון הצצה מרתק לשאלה: איך תיראה מדינה חרדית עצמאית? התשובה מול עיניכם – הביורוקרטיה הממשלתית הופכת ל״היימיש", הדרכונים נבדקים לצד ליקוטי מוהר״ן, ובמוקד הממשלתי יש קו ישיר לבירור "מיליטער גיוס".

"פאר א יונגער בחור": שלא תיתקעו בגלל גיוס

במוקד המנשר, לצד הברכות החמות, מסתתר מסר מנהלי חריף ורגיש במיוחד. על רקע המצב המשפטי המתוח וגזירת הגיוס המרחפת מעל לומדי התורה, ברש״ת חוששים מתרחיש שבו מאות בחורי ישיבות יגיעו לבידוק הדרכונים – ויגלו בדמעות שמונח נגדם צו עיכוב יציאה בעוון אי-התייצבות.

הפתרון של הרשות? לפנות ישר ולעניין ביידיש: "פאר א יונגער בחור וואס פארט ארויס און זיינע צוויי עלטערן איז כדאי צו קאנטראלירן פאראויס וועלכע באשטעטיגונגען און דאקימענטען פעלן זיך אויס". כדי למנוע פקקי ענק וסצינות קורעות לב בטרמינל 3, הרשות מפנה את הציבור ישירות למוקד: טלפון רשות האוכלוסין לבדיקת צו עיכוב יציאה (‎*3450), ולצידו שחור על גבי לבן: "מיליטער-גיוס באפעלן אויפן טעלעפאן 1111 - צה״ל סערוויס צענטער".

הרשות הממלכתית מפרסמת כרוז ביידיש שמורה לברר האם יש לך פקודת גיוס מהצבא כדי שלא תעוכב בעלייה למטוס. זהו צעד שמשקף את המציאות המורכבת שבה נמצאים בחורי הישיבות בימים אלו, כאשר גם רבני ברסלב פרסמו קול קורא נחרץ להיערך בעניין מבעוד מועד.

בלי "טעפ" ובלי "סטייראפאם"

אבל החלק הצבעוני באמת מגיע בהוראות הכבודה ("פעקלאך"). כל מי שהסתובב בנתב״ג בימי נסיעת החסידים מכיר את התופעה: משפחות שלמות שמגיעות עם צידניות ענק, קופסאות קלקר מאולתרות, וסירים עטופים בנייר כסף עם געפילטע פיש, קוגל וטשולנט חם שמיועד למסעות המפרכים ברחבי אירופה.

ברש״ת החליטו לשים לזה סוף, אך בניסוח ששום חסיד לא יוכל לפספס: קץ לקרטונים והקלקרים – "עס וועלן נישט באשטעטיגט ווערן קיין קעסטלעך, קאלקאר (סטייראפאם) און קולערס, זעק פון שטאף אדער פלאסטיק, און יעדע אריזה וואס איז נישט לויט די כללים פון סטאנדארטע פעקלאך". מכה לחובבי האוכל החם: "מען טאר נישט שיקן קיין טעפער וואס אנטהאלטן עסנווארג מיט גרויסע קוואנטומס" (איסור מוחלט לשלוח סירים המכילים מזון בכמויות גדולות).

בנוסף, הוזהרו הנוסעים על הקפדה על "חוב לאחריני" (להימנע מעישון באזורים שאינם מיועדים לכך), הגעה לפחות 3 שעות לפני הטיסה, ובדיקת הטרמינל הנכון. כמו כן, הזכירו לרבבות הטסים כי עקב המלחמה אין טיסות ישירות לאוקראינה, והנסיעה תימשך שעות ארוכות באוטובוסים ממדינות שכנות כמו מולדובה ורומניה – זאת לאחר שמולדובה ביטלה טיסות סדירות בתקופת ראש השנה.