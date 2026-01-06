החרדים נבגדים שוב ושוב - ונתניהו חוגג כל הדרך אל הקלפי | הבקשה החריגה של הגרמ"ה הירש - שתשפיע ישירות על האברכים | מנכ"ל משרד הפנים לא עושה הנחות: מסרב לעיריית רמת השרון לחלל שבת | האדמו"ר הירושלמי בביקור בת"ת הבני ברקי: "הכוח שלכם שובר עולמות" | נחת בבוקר ומסר שיעור בצהריים: המסירות של רה"י הגר"ב שרייבר שהדהים את עולם התורה (מעייריב)
עיריית בית שמש יצאה בפרוייקט מקורי עבור הציבור החסידי הרב המתגורר בעיר, שנועד להעביר את המסרים בשפה המקומית: יידיש | הפרויקט פונה לילדי העיר ב'מאמע לשון', וקורא לצעירי הצאן להיזהר בחציית כביש | כך זה נראה (חרדים)