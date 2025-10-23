הקרב על ראשות ניו יורק הפך הלילה לעימות על זהות יהודית: המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני ניסה להרגיע את הקהילה והבטיח לחזק את ביטחונה, בעוד אנדרו קואומו האשים אותו בעידוד שיח אנטישמי | למעלה מ־650 רבנים פרסמו מכתב אזהרה נגד ממדאני (בעולם, חרדים)
מתלמידיו של אברהם אבינו: ברית הגורל היהודית של דוד שמוליק – עם הנשיא קנדי, מלכת אנגליה, ואימו ע"ה | איש הציבור ואמן המילה הכתובה יהודה סולובייצ'יק בטור נוגע ומרגש על הדוד שמוליק, שאמנם לא היה בשואה, אך נחשב ניצול שואה, שלמרות כל התלאות בחיים הוא תמיד היה שמח (הספדים)
מראות הוד מיום ל"ג בעומר במחיצת של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן | מעמד ההדלקה ברחבת בית מדרשו והחלאקס' לעשרות ילדי החמד; תיעוד נדיר על שתי הוראות אותן קיבל ראש הישיבה מרבו מרן החזו"א אודות גזיזת השערות ולימוד שפת האידיש | צפו