בקריאה נחרצת ונרגשת פונים רבני חסידות ברסלב במכתב 'קול קורא' מיוחד לכלל הנוסעים לקיבוץ הגדול לאומן לראש השנה, להיזהר מפני חילול שבת בדרך | ההוראה: לעצור את המסע במקרה של חשש - "גם אם אין בידו שופר" | המכתב המלא (חרדים)
כמה ימים לאחר הפיצוץ במגעים עם מולדובה, המדינה הודיעה לסוכנויות הנסיעות על ביטול כלל הטיסות הסדירות מישראל | נזכיר כי רק לאחרונה הזהירו בישראל, כי צעד שכזה יגביר את המתח השורר גם ככה - בין המדינות (חרדים)
רגע לפני טיסת עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן, נראה כי משבר הטיסות מאחורינו כאשר בישראל צפויים לחתום כבר בקרוב עם רומניה, על מעבר החסידים במדינה | הדרישות של רומניה: העברת נתונים על פרטי הטיסות מישראל למדינה, הצבת מתורגמנים, וסדרנים בשדות התעופה (חדשות)
המאמצים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין מולדובה להסדרת טיסות השכר לחסידי ברסלב לראש השנה – קרסו | לאחר שבועות של משא ומתן, שבו הוסיפה מולדובה תנאים חדשים שוב ושוב, ההסכם בוטל סופית | אלפי חסידים כבר נערכים לנסוע בדרך עוקפת, דרך רומניה ופולין על מנת להגיע לעיר אומן בזמן (חרדים)
קרוב למאה מגדולי רבני ברסלב התכנסו לדיון חירום בשאלת נסיעת בחורי ישיבות צעירים חייבי גיוס לאומן בראש השנה | בכינוס נכחו עסקנים מכל המגזרים שהציגו את הבעיות המורכבות בפני הרבנים | לבסוף, הרבנים הגיעו להכרעה שפורסמה היום | המסמך המלא ותיעוד ענק מאסיפת החירום (חסידים, אנ"ש)
כמידי שנה, אחר הנושאים הבוערים בתקופה זו - הוא נסיעתם של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן. מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, מדובר בפרויקט מאתגר ובעייתי, והשנה נוספה גם בעיית העריקים אשר עשויים להיעצר בנתב"ג | חבר הכנסת פרוש, המסייע רבות לפרויקט אומר לכתבנו: "עובדים על זה כבר חודשים רבים" (חרדים)
כחודש לפני ה'קיבוץ' באומן, ובצל החשש בחסידות ברסלב כי היועצת המשפטית לא תאפשר לחסידים הצעירים בגיל הגיוס לטוס לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן, הערב פורסם כי הממשלה פועלת להסדרת הטיסות, והחליטה להקצות 10 מיליון שקלים מחמישה משרדים לטובת הטיסות לאומן בראש השנה, כתשלום למולדובה לטובת תשתיות קליטת החסידים (חרדים)
צה"ל נערך לפרוס כוחות גדולים של משטרה צבאית בנמל התעופה בן גוריון לקראת נסיעת חסידי ברסלב לאומן בראש השנה | במסגרת ההיערכות, כל עריק שמשתמט משירות צבאי מעל 540 ימים ייעצר במקום וישלח לכלא | מדובר באכיפה ממוקדת לקראת העלייה ההמונית לקברו של רבי נחמן מברסלב בעיר אומן שבאוקראינה (חרדים)