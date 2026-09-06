שניים מגדולי רבני ברסלב, הגאון רבי שלום ארוש והגאון רבי נתן אפרים קעניג, פרסמו היום (ראשון) מכתב אזהרה חריף המופנה לחסידים הנוסעים לקיבוץ ראש השנה באומן. המכתב, שנכתב בימי הרחמים והסליחות, מזהיר באופן מפורש את מי שמוגדר כעריק או שיש נגדו צו מעצר, צו גיוס או צו עיכוב יציאה מהארץ - שלא להגיע כלל לפתחו של נמל התעופה.

"מתוך דאגה עמוקה ואחריות לשלום הכלל והפרט, אנו פונים בזאת באזהרה ובהוראה ברורה לכלל הנוסעים", נכתב במכתב. הרבנים מציינים כי בעוונותינו הרבים הוצבו מחסומים קפדניים ונערכות בדיקות מחמירות על ידי גורמי אכיפה בנמל התעופה.

המכתב מתאר בצורה ברורה את הסיכונים: "הגעתו לשדה התעופה של מי שמבוקש על ידי רשויות הצבא עלולה להביא למעצר מיידי, לביטול הנסיעה, צער עמוק למשפחתו ולחילול השם נורא". הרבנים מדגישים כי אין לסמוך על הנס, ואין להגיע לשדה התעופה מתוך מחשבה שניתן יהיה לעבור בדרכים לא דרכים.

בהקשר זה מזכירים הרבנים את דברי מוהרנ"ת זיע"א שהדריך והזהיר שאין ליסוע בדרכים כאלו. "חובה על כל אחד, ובפרט בחורים ואברכים בגילאי הגיוס, לברר מראש ובאופן מוסמך את מעמדו האישי בטרם יציאתו מן הבית", נכתב במכתב.

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המכתב מתייחס גם להיבטים המעשיים של הנסיעה לאומן. "הדרך לאומן ארוכה ומורכבת ועוברת דרך מדינות שונות", מציינים הרבנים. הם קוראים לנוסעים לנהוג בסבלנות, להישמע להוראות הסדרנים וכוחות הביטחון ולפעול באחריות וביישוב הדעת.

הרבנים מדגישים כי השיטור והסדרנים נועדו לשמור על ביטחון הנוסעים ועל הסדר, וקוראים לנהוג בדרך ארץ, להימנע מעימותים ולהרבות בקידוש השם בכל תחנות הדרך. המכתב נחתם בברכה: "ועי"ז באעה"ח, שלום ארוש, נתן אפרים קעניג".

האזהרה מגיעה בעיצומם של ימי אלול, כאשר עשרות אלפי חסידי ברסלב נערכים לקיבוץ המסורתי על ציון רבנו נחמן מברסלב זיע"א בעיר אומן.