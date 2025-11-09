לקראת יום פטירתו של החסיד הנודע רבי ישראל דב בער אודסר זצ"ל – שחל בתאריך י"ח חשון | ‘בבלי’ עם שורות קצרות על דמותו הפלאית של חסיד נודע בשערים | על סיפור הפיתקא המסתורי והקשרים האמיצים עם נשיא המדינה בשנים ההם | ‘רק לשמוח יש’ (יהדות ואקטואליה)
ממשלת מולדובה העבירה לישראל דרישות לקראת טיסות החסידים לאומן בחגי תשרי, כולל הקמת טרמינל, מימון ציוד, שוטרים ישראלים, שילוט בעברית, מזון לנוסעים והעברת תקציב עד 3 בספטמבר | משרד החוץ בוחן את הדרישות כדי להגיע להסכם.במקביל, אוקראינה הודיעה שלא תאפשר כניסת יהודים לפני ראש השנה, בטענה למצב ביטחוני ואיסור התקהלות | עם זאת, גורמים מעריכים שההצהרות הן חלק ממשא ומתן, כפי שקרה בשנים קודמות (חרדים)
כמידי שנה, אחר הנושאים הבוערים בתקופה זו - הוא נסיעתם של עשרות אלפי חסידי ברסלב לאומן. מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, מדובר בפרויקט מאתגר ובעייתי, והשנה נוספה גם בעיית העריקים אשר עשויים להיעצר בנתב"ג | חבר הכנסת פרוש, המסייע רבות לפרויקט אומר לכתבנו: "עובדים על זה כבר חודשים רבים" (חרדים)
התקוות נכזבו, וגם השנה ייאלצו חסידי ברסלב לעבור דרך מדינות שונות כדי להגיע לציון הקדוש באומן | בהתאם, משרד התחבורה פועל מול רשות התעופה האזרחית וגם מול מדינות זרות, על מנת להסדיר את נסיעת החסידים לאומן לקראת ראש השנה, ולמנוע את המראות הקשים החוזרים על עצמם מדי שנה בשדות התעופה הסמוכים לאוקראינה (חדשות)