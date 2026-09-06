ביום חמישי האחרון התקיים ביקור מיוחד של האדמו"ר מאלכסנדר בעיר עמנואל שבשומרון. במסגרת הביקור סייר הרבי באתר הבנייה של השטיבל החדש, השתתף במעמד פתיחת הכולל "חיי עולם", וקיבל את בני הקהילה לקראת ראש השנה.

עם הגעת האדמו"ר לאתר הבנייה של השטיבל, שנמצא בשלבי בנייה מתקדמים, קיבלו את פניו ראש המועצה אליהו גפני יחד עם גבאי השטיבל.

במהלך הסיור באתר הבנייה הוצגה בפני האדמו"ר סקירה מפורטת על ידי ראש המועצה ועסקני הקהילה. הסקירה כללה את קצב התקדמות העבודות, את שלבי הבנייה שהושלמו עד כה, ואת התכניות להמשך הפרויקט עד להשלמת הבניין שיהווה מרכז לתורה ולתפילה. הרבי גילה עניין רב בפרטי הבנייה, עבר בין חלקי המבנה השונים ובחן מקרוב את תשריטי הבניין המוגמר.

בהמשך הביקור התקיים מעמד חנוכת הכולל החדש "חיי עולם", בראשות הרה"ג רבי מנחם מנדל שמרלר. האדמו"ר קבע מזוזה בכניסה לכולל וסייר בין ספסלי בית המדרש.

את הביקור סיים האדמו"ר בקבלת קהל ממושכת לקראת הימים הנוראים. חסידים רבים, תושבי עמנואל, רבנים ואישי ציבור, ביניהם יו"ר המועצה הדתית אופיר שמחי, עברו בפני הרבי לקבל ברכה לשנה טובה.