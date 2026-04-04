לבוש בבגדי שבת הגיע האדמו"ר מאלכסנדר בערב פסח אחר חצות היום למעמד אפיית המצות | האדמו"ר עקב מקרוב אחר ההידורים, פצח באמירת ה'הלל' בדבקות עילאית והאציל מברכת קודשו למשתתפים שזכו לקחת חלק בעבודה | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'אמונת משה' מאלכסנדר זצ"ל, ערך אמש נכדו וממלא מקומו, כ"ק האדמו"ר מאלכסנדר שליט"א, סעודת הילולא מרכזית באודיטוריום העירוני בבני ברק | בטיש השתתפו המוני החסידים וכן האדמו"ר מלוצק, חתנו של האדמו"ר מאלכסנדר| במהלך השולחן השמיע הרבי משא קודש והרחיב בדברי תורה ותורת החסידות ממשנתו של זקנו בעל ההילולא זצ"ל (חסידים)
בשל עבודות ההריסה והבנייה המאסיביות של בית המדרש המרכזי, העתיק אמש האדמו"ר מאלכסנדר את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט אל האודיטוריום העירוני ברחוב ירושלים בבני ברק | אורח הכבוד בטיש היה חתנו של האדמו"ר, האדמו"ר מאונגוואר בורו פארק, שהגיע להשתתף בסעודה בצל חותנו הגדול | במהלך הטיש נשא האדמו"ר מדברות קודשו על צמיחת 'אילנא דחיי' מתוך הבניין החדש ההולך ונבנה (חסידים)
מאות מחסידי אלכסנדר, השותפים לבניין הבית הגדול והמרכז העולמי, התאחדו למסע היסטורי ובלתי נשכח • מרגע השיא בציון הרה"ק מליז'ענסק, דרך שבת בקראקא ועד למעמד התפילה המרטיט ביום ההילולא של ה"ישמח ישראל" באלכסנדר • סיקור נרחב ומיוחד (חסידים)
בהיכל ישיבתו הרמה במרכז בני ברק, העלה האדמו"ר מאלכסנדר את שלהבת האש בנר ראשון של חנוכה | במעמד השתתפו המוני חסידים, ובראשם חתנו, האדמו"ר מאונגוואר ארה"ב השוהה בארה"ק בימים אלו | המעמד התקיים בהיכל הישיבה עקב בניית בית המדרש (חסידים)
האדמו"ר מאלכסנדר השוהה בימים אלו באירופה לצורך גיוס כספים עבור בניית בית מדרשו הגדול בבני ברק, הגיע לביקור בזק בקרב קהילתו המעטירה באנטווערפן שבבלגיה, שם קיבל קהל חסידיו לעצה ולברכה, והתפלל את התפילות במרכז החסידות המתנוסס לתפארה בעיר (חסידים)
בקול רינה וישועה באהלי צדיקים נחגגה ברוב ששון שמחת הווארט והתנאים לחתן נכד האדמו"ר מבאבוב 45, בן לבנו הרה"צ ר' שלום אונגר, חתן האדמו"ר מאלכסנדר ב"פ, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' חיים אהרן אונגר, דומ"ץ ביהמ"ד 'לב אהרן' סאטמר בוויליאמסבורג, בן הגה"צ רבי שלום גרשון אונגר, וחתן הרה"ג ר' ישראל מנדל ווייס | שמחת הווארט התקיים בביתו של הסבא האדמו"ר מבאבוב 45, ושמחת התנאים התקיימה בביהמ"ד 'לב אהרן' בוויליאמסבורג | במהלך השמחה נערכו סדר קבלת הקניין, והחתן הגביה את הגארטיל בקניין סודר כנהוג לעת זו | צפו בתיעוד (חסידים)
בלב עיר התורה והחסידות בני ברק, נהרס אתמול בית המדרש ההיסטורי של חסידי אלכסנדר, לקראת התחלת בניית מרכז עולמי חדש בן 8 קומות עם 700 מקומות ישיבה | זקני החסידים דמעו, והאדמו"ר המריא לארה"ב | צפו בתיעוד (חסידים)
חג הסוכות והושענא רבה נחגגו בחצר הקודש אלכסנדר בהתרוממות רוח גדולה, כשמעל הכל ריחפה תחושת היסטוריה ופרידה | התיעוד המרומם מביא רגעים נבחרים מעבודת הקודש של האדמו"ר מאלכסנדר, במהלך ימי החג ויום הושענא רבה | רגע השיא נרשם ביום טוב שני של גלויות בשמחת תורה, האדמו"ר הופיע בהדרו במניין המיוחד שנערך לבני חוץ לארץ בהיכל בית מדרשו, ופיזז לכבודם עם ספר התורה. מדובר באחד האירועים האחרונים בהיכל בית המדרש המיתולוגי, לפני הריסתו המתוכננת, לטובת בנייתו מחדש לתפארה (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד אלכסנדר נערכה אמש - מוצאי יו"ט ראשון, שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר שישב בראש השולחן ועודד השירה בעוז | בשעות נעלות אלו פרצו החסידים בריקודים סוחפים ומלאי דבקות בלהט של "זמן שמחתנו", כשזקני החסידים מפזזים על הספסלים במרכז היכל ביהמ"ד (חסידים)
האודיטוריום העירוני בבני ברק לבש חג לקראת יום טוב, כשהפך למרכז רוחני עבור חסידי אלכסנדר, כמדי שנה בשנה, אשר החסידות כולה מתכנסת בראשות האדמו"ר באולם זה כדי לחגוג את מועדי חודש תשרי | הצלם איתי קצב נהר הערב עם המוני החסידים לטיש נעילת החג, ומגיש תיעוד מרהיב מהשולחן הטהור (חסידים)
מאות חסידי אלכסנדר השתתפו אמש בטיש שערך האדמו"ר לזכר האדמו"ר הרביעי מאלכסנדר, בעל ה"עקידת יצחק" הי"ד שנרצח בשנות השואה במחנה ההשמדה ב'טרבלינקה' | בטיש שולב עם שמחת אירוסי נכדת האדמו"ר | יהודה פרקוביץ השתתף ומגיש תיעוד (חסידים)
מאות חסידי אלכסנדר פתחו את ירח האיתנים באמירת הסליחות הראשונות באודיטוריום העירוני בבני ברק, שם יחגגו ברינה את כל חגי חודש תשרי | מקום הקודש של האדמו"ר הוכשר מבעוד מועד עם ארון קודש קטן ובמה מוגבהת, וכלל החסידים השתפכו בתחינה לפני בורא כל יצור שיערב עתירתנו לשנה טובה ומתוקה (חסידים)
בכינוס פנימי לאברכי החסידות, הציע האדמו"ר מאלכסנדר לייסד קהילה חדשה בעמנואל שבשומרון, כפתרון למצוקת הדיור במגזר החרדי, תוך חיסכון במחירי הדירות והתמקמות במרכז הארץ | צפו בדבריו המלאים של האדמו"ר בכינוס המיוחד (חסידים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
במלאת יותר מחמש וחצי שנים לפטירתו הטראגית של הבחור החשוב ירחמיאל ישעיהו הכהן ברכר ז"ל, מחשובי בוגרי ישיבות 'אלכסנדר' ו'מיר', הכניסו בני משפחתו ומכריו ספר תורה מהודר אל היכל ישיבת 'אלכסנדר' בבני ברק (חסידים - ישיבות)