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שוחרר לקבורה

אפרת: בן 84 נפל אל מותו בעת בניית סוכה

טרגדיה באפרת: גבר בן 84 נפל מגובה במהלך בניית סוכה במרפסת ביתו ונפטר • מתנדבי זק"א טיפלו בכבוד הנפטר • הגופה שוחררה לקבורה

(צילום: זק"א)

סמוך לשעה 13:40 התקבל דיווח על גבר בן 84 שנפל מגובה ברחוב מתתיהו בשכונת הזית באפרת. הנפטר נפל במהלך בניית סוכה במרפסת ביתו.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של הגבר במקום.

מתנדבי זק"א ממחוז ש"י - מרחב גוש עציון, יחד עם צוותים מאפרת וביתר עילית, הגיעו לזירה וטיפלו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. בסיום הטיפול, הגופה שוחררה לקבורה בהמלצת זק"א.

אייל אהרנשטם, מפקד מרחב גוש עציון בזק"א, יוסי הולצמן, סגן מפקד המרחב, ושלמה בן דהאן, מתנדב זק"א בצוות אפרת, מסרו:

"מדובר באירוע קשה. הנפטר נפל מגובה כאשר בא לבנות סוכה במרפסת ביתו. צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. יחד עם מתנדבים נוספים פעלנו בזירה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים."

זק"אאפרתסוכות

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