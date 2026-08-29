ברוך דיין האמת: הרה"ח ר' אברהם וסרמן ז"ל, מזקני חסידי ויז'ניץ ומחשוביה, הסתלק לבית עולמו בגיל 82, לאחר מחלה קשה.

המנוח ז"ל נודע כאחד מבעלי החסד המופלגים בחסידות ויז'ניץ, שניהל במשך שנים רבות גמ"ח כספים נרחב בצורה שקטה ובסבר פנים יפות. הלווה סכומים גדולים לנזקקים תוך שמירה על צניעות מוחלטת וסודיות גמורה.

מעשה חסד יוצא דופן שמעיד על אישיותו המיוחדת אירע לפני כארבעים שנה: המנוח ז"ל מימן מכספו הפרטי את הקמת בניין 'הכנסת אורחים' בסכום העולה על חצי מיליון דולר - סכום אדיר באותה תקופה. אולם הוא הציב תנאי מוחלט: שמו לא יופיע בשום צורה - לא על שלט, לא בהקדשה ואפילו לא בהודעת תודה קטנה.

ר' אברהם ז"ל עסק רבות במסחר ונדרש לנסוע תכופות לחו"ל לצרכי עסקיו. למרות זאת, שמר על קפדנות יתרה בכל פרטי ההלכה והמנהג. גם בנסיעותיו העסקיות למדינות רחוקות, המשיך ללבוש את לבושו החסידי המלא - כובע, בגד עליון וגרביים שחורות כמנהג החסידים - ללא שום ויתור.

בימי נעוריו ניצל בנס מתאונה קשה כשהאוטובוס בו נסע בחזרתו ממירון התהפך. לאחר מכן התקרב בכל ליבו לחצר הקודש ויז'ניץ, ונקשר במסירות נפש להאדמו"רים: מרן ה'אמרי חיים' זצוק"ל, מרן ה'ישועות משה' זצוק"ל, ולבלחט"א להאדמו"ר מוויז'ניץ.

למנוח ז"ל היו מנהגים קבועים שנשמרו אצלו עשרות שנים. בכל מוצאי שבת, מיד לאחר ההבדלה, נהג להיות הראשון לברך את האדמו"ר 'א גוטע וואך'. אף לפני שבועיים, כשכוחותיו כבר תשו מאוד, התאמץ והגיע במיוחד לבית המדרש כדי לקיים מנהג זה. כמו כן, בכל ערב ראש השנה, ביום יארצייט אביו ז"ל, עלה לפני התיבה לתפילת מנחה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות.