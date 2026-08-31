אבל כבד ועמוק בעולם החסידות: האדמו"ר מביאלה אוסטרובא זצ"ל הסתלק הבוקר (ב') לבית עולמו בארצות הברית, לאחר שעבר אירוע רפואי חמור ושהה במצב קריטי בבית חולים במנהטן. האדמו"ר זצ"ל היה בן 61 שנה בלבד בהסתלקותו.

הרבי זצ"ל נולד בכ"ה סיון תשכ"ה, בנו של מרן האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה בני ברק זצ"ל. כשהגיע לפרקו נישא לרעייתו הרבנית ע"ה, בתו של האדמו"ר הגאון רבי אברהם שלמה בידרמן מלעלוב זצ"ל. לאחר נישואיו התיישב בירושלים עיר הקודש, והיה ידוע כאיש יראת שמים נעלה ובעל דבקות עילאית בבורא יתברך.

עם פטירת אביו הגדול זצ"ל, קיבל עליו את נטל הנהגת החסידות ברמה. במהלך השנים הקים קהילה רוחנית במנהטן שבארצות הברית, ונהג לנסוע לשם לעיתים קבועות לחזק את חסידיו ומקורביו.

חייו של האדמו"ר זצ"ל היו מסכת של ייסורים קשים ומרים, שקיבל באהבה ובמסירות נפלאה. הוא שיכל את רעייתו הרבנית ע"ה שנפטרה לאחר מחלה קשה, ואף שיכל שניים מילדיו בדמי ימיהם: לפני כעשור נהרגה בתו מרת חנה פעשא פרנקל ע"ה בתאונת דרכים קטלנית בכביש 402, ולפני כחצי שנה בלבד ספג מכה נוספת כשבנו הבכור הבנש"ק הרב משה מרדכי רבינוביץ ז"ל נפטר בפתאומיות בהיותו בן 36 שנה בלבד.

מרת חנה גולדברגר ע"ה הלכה לעולמה חיים כהן | 25.08.26

למרות השכול הכבד והצרות הנוראות שאפפו אותו, המשיך האדמו"ר זצ"ל להנהיג את עדתו ברוממות רוח, לחזק לבבות נשברים, להרים קרנם של נדכאים ולהקרין שפלות ואצילות ודבקות מוחלטת בהשם יתברך.

לפני מספר שבועות, בעת שהותו בארצות הברית, עבר אירוע רפואי חמור ואושפז במצב קריטי בבית החולים במנהטן. חסידיו ומעריציו בארץ ובחוץ לארץ קיימו עצרות תפילה וזעקה לרפואתו, ואחיו האדמו"ר מביאלה בני ברק שליט"א טס במיוחד לניו יורק כדי להיות לצד מיטתו בימיו האחרונים. אולם הבוקר נגזרה הגזירה, והאדמו"ר זצ"ל השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

האדמו"ר זצ"ל הותיר אחריו את משפחתו, ואת אחיו וגיסיו: הגה"צ שמואל רבינוביץ אב"ד ביאלה בני ברק, האדמו"ר מביאלה בני ברק שליט"א, האדמו"ר מביאלה בית שמש שליט"א, האדמו"ר מביאלה בורו פארק שליט"א, וגיסיו האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א והאדמו"ר משידלובצא שליט"א.

ארונו של האדמו"ר זצ"ל יובא מארצות הברית לארץ הקודש. מסע ההלוויה יצא מבית מדרשו ברחוב פנחס קהתי בשכונת גבעת שאול בירושלים, ומשם להר הזיתים שם יקבר בחלקת אבותיו הקדושים.

תהא נשמתו הטהורה צרורה בצרור החיים.