ברוך דיין האמת: הבוקר (ראשון) הלך לעולמו בעיר הקודש ירושלים תובב"א הרה"ח ר' פסח קרישבסקי זצ"ל, כשהוא בן תשעים שנה. המנוח זצ"ל נמנה עם דמויות ההוד הירושלמיות הוותיקות והיה מוכר לרבבות בכינויו "הפויקער הירושלמי".

במשך עשרות בשנים רבות שימש המנוח זצ"ל כמתופף בשמחות רבות בבירה - בחתונות, בטישים ובאירועי שמחה נוספים. בתופו המיוחד ליווה אלפי שמחות והפיץ אור וששון בקרב המוני המשתתפים. מכריו מעידים כי עשה זאת מתוך שמחה טהורה ואהבת ישראל עצומה, והיה חלק בלתי נפרד מהנוף הירושלמי האותנטי.

המנוח זצ"ל נשא לאישה את מרת חיה ברכה ע"ה, בתו של הרב חיים רובינפיין זצ"ל. רעייתו הלכה לעולמה בשנת תשפ"א.

ידידיו ומכריו מתארים יהודי ירא שמיים אמיתי, תמים ופשוט בדרכיו, שהאיר פנים לכל אדם והיה מלא הודיה להקב"ה בכל עת. התבטא בו שילוב נדיר של ענווה, פשטות ועין טובה, והיה אהוב על כל מי שהכירו. המנוח זצ"ל היה קשור בקשר עמוק למרן גאב"ד העדה החרדית בעל ה'מנחת יצחק' זצוק"ל, אצלו שימש כגבאי, וכן היה דבוק בכל ליבו במרן גאב"ד 'שערי טוביה' זצוק"ל, שאת ביתו בשכונת גוש 80 היה רגיל לבקר מדי שבוע.

פרק מרכזי בחייו של ר' פסח זצ"ל התרחש בימי גל הטרור של שנת תשע"ו. ביום שלישי בחודש תשרי תשע"ו, בשעות הבוקר, עמד בתחנת אוטובוס ברחוב מלכי ישראל שבשכונת גאולה בירושלים, יחד עם בן דודו הרה"ג ר' ישעיהו עקיבא קרישבסקי הי"ד. מחבל ערבי דהר לעברם במכוניתו ופגע בהם בעוצמה רבה, ולאחר מכן יצא מהרכב כשבידו סכין קצבים והתנפל עליהם באכזריות. בן דודו של ר' פסח נהרג על קידוש השם במקום, ואילו הוא עצמו נפצע באורח אנוש ופונה במצב קשה ביותר לבית החולים הדסה עין כרם.

בבית החולים התרחשו ניסים גלויים. בניגוד לכל התחזיות הרפואיות, ובזכות תפילות רבות שנערכו עבורו, שרד המנוח זצ"ל את פציעותיו הקשות ביותר והחלים בצורה שנראתה כנס גלוי. עוד בעת אשפוזו במחלקה הוכיח את מסירותו לכבוד שמים ולשמירת השבת, כאשר יצא במחאה נחרצת נגד חילולי שבת, וקידש שם שמים ברבים בהצהירו כי זכות שמירת השבת היא המגן והמחסה של כלל ישראל.

לאחר שחרורו מבית החולים, שב ר' פסח זצ"ל אל מקום הפיגוע ברחוב מלכי ישראל בליווי בני משפחתו ומכריו, ושם בירך בהתרגשות רבה ובדמעות את ברכת "שעשה לי נס במקום הזה". לאחר תקופת השיקום המופלאה, חזר אל עבודת הקודש שלו - התוף והשמחה - והמשיך לשמח חתנים וכלות כבעבר.

בחייו עבר המנוח זצ"ל צער נורא כאשר שיכל שניים מילדיו: בתו מרת חוה סערל יהודית שטרן ע"ה, רעייתו של הגאון ר' חיים שטרן מחשובי רבני קהילת המתמידים, ובנו הרה"ח ר' חיים שלום קרישבסקי זצ"ל, מחשובי חסידי רחמסטריווקא. את הגזירות הקשות קיבל באמונה שלמה ובשתיקה, והמשיך בעבודתו הקדושה.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו דורות של צדיקים - בנים ובנות, נכדים ונינים רבים, ההולכים בדרכו הטהורה בתורה ובחסידות.

תנצב"ה.