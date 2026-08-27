( צילום: דוברות איחוד הצלה )

חרדי בן כשבעים נפצע אמש (יום ה') באורח אנוש בתאונת קורקינט חשמלי ברחוב המ"ג בירושלים. על פי הדיווחים, האברך איבד שליטה על הקורקינט החשמלי שעליו רכב והתנגש בעוצמה בפח אשפה שעמד במקום. כתוצאה מהפגיעה הקשה הוא ספג חבלות רב-מערכתיות חמורות, קרס על המדרכה ואיבד את הכרתו.

עוברי אורח שהבחינו באיש המוטל ללא הכרה, ללא דופק וללא נשימה, הזעיקו מיד את כוחות ההצלה. לזירה הגיעו צוותים רפואיים של איחוד הצלה ומד"א שהחלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות במקום, במאמץ להציל את חייו ולהחזיר את פעימות ליבו.

- צילום: תיעוד מבצעי מד"א צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א 10 10 0:00 / 0:08