חרדי בן כשבעים נפצע אמש (יום ה') באורח אנוש בתאונת קורקינט חשמלי ברחוב המ"ג בירושלים. על פי הדיווחים, האברך איבד שליטה על הקורקינט החשמלי שעליו רכב והתנגש בעוצמה בפח אשפה שעמד במקום. כתוצאה מהפגיעה הקשה הוא ספג חבלות רב-מערכתיות חמורות, קרס על המדרכה ואיבד את הכרתו.
עוברי אורח שהבחינו באיש המוטל ללא הכרה, ללא דופק וללא נשימה, הזעיקו מיד את כוחות ההצלה. לזירה הגיעו צוותים רפואיים של איחוד הצלה ומד"א שהחלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות וממושכות במקום, במאמץ להציל את חייו ולהחזיר את פעימות ליבו.
ד"ר יגאל שושן, רופא מתנדב באיחוד הצלה, שטיפל בפצוע יחד עם הפארמדיק זכי יהב, תיאר את האירוע: "מדובר ברוכב קורקינט חשמלי שלדברי עוברי אורח התנגש בפח זבל. הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה תוך ביצוע פעולות החייאה. לאחר מכן הוא פונה לבית החולים שערי צדק תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".
האברך פונה במצב קריטי לבית החולים שערי צדק בירושלים, כאשר צוותי ההצלה המשיכו בפעולות ההחייאה במהלך הפינוי. הנסיבות המדויקות שהובילו להתנגשות בפח האשפה נבדקות.
חובשי מד"א משה ברלין ואמיר לוברבאום, שהגיעו למקום, מסרו: "ראינו את רוכב הקורקינט החשמלי כשהוא שוכב לצד הדרך, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".
התאונה מצטרפת לשורה של אירועים דומים בירושלים בהם מעורבים כלי רכב חשמליים. גורמי בטיחות בדרכים מזהירים כי רכיבה על קורקינטים חשמליים טומנת בחובה סכנה ממשית, ומדגישים את החשיבות של חבישת קסדה, נסיעה במהירות מתונה ושמירה על ערנות מלאה בעת הרכיבה.
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