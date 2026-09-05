בשעות אחר הצהריים של היום (ראשון) התקיימה הלוויתו של הרב יהודה אריה פולק ז"ל בבית העלמין בזכרון יעקב, בהשתתפות קהל רב. המנוח, שהיה בן 65 במותו, היה ידוע כעסקן ציבורי מסור וכחבר מועצת זכרון יעקב, ונפטר לאחר מחלה קשה.

הרב פולק ז"ל נולד בא' באדר תשכ"א כבנו הבכור של הגאון רבי אברהם פולק זצ"ל, שכיהן כמשגיח בישיבת סלבודקה המפורסמת. בבית הוריו גדל באווירה של תורה ומסירות נפש להעמדת תלמידים, וקיבל חינוך של מוסר ויראת שמים. בשנות בחרותו למד בישיבת 'כנסת חזקיהו' ברכסים, שם עסק בתורה תחת הדרכת ראשי הישיבה.

לאחר נישואיו לרעייתו תחי', בתו של הרב משה חיים שינקר ז"ל, התיישב הזוג במושבה זכרון יעקב. במשך השנים הפך המנוח לדמות מובילה בחיים הציבוריים של המקום, כאשר מונה לחבר מועצה וסגן ראש המועצה המקומית מטעם סיעת 'חי' של תנועת דגל התורה. בתפקידו פעל ללא הפוגות למען חיזוק הקהילה החרדית, סיוע לפונים והחזקת מוסדות התורה במושבה.

במקביל לעשייתו הציבורית, ניהל בעבר את ישיבת 'כנסת ישראל - סלבודקה', והתמסר במשך שנים רבות לעבודת הכשרות כמשגיח מטעם בד"ץ העדה החרדית במפעל הדגים שבקיבוץ מעגן מיכאל. מכריו מעידים עליו כעל אדם חביב ומאיר פנים, שהקדיש את חייו לעזרה לזולת ולשמירה על כשרות המאכלות.

עם היוודע הידיעה על פטירתו, פרסמה המחלקה המוניציפלית של דגל התורה הודעת אבל, בה הובעה תחושת אבל עמוקה על הסתלקותו של נציג התנועה הנאמן: "הרב פולק ז"ל היה פעיל ציבור מסור ונאמן לדרכם של גדולי ישראל. את תפקידיו בצורכי הציבור נשא במשך שנים במסירות, באמונה ובתחושת שליחות, ופעל רבות למען חיזוק התורה, שמירת ערכי היהדות ורווחת תושבי המושבה".

מנחם שפירא, מנהל המחלקה המוניציפלית, אמר בספדו: "נציגי דגל התורה ברחבי הארץ משתתפים באבלה הכבד של המשפחה החשובה. המנוח היה איש חסד כביר מעש, אשר קידש שם שמים בהליכותיו ובהנהגותיו והותיר מורשת מפוארת של עשייה למען הכלל. המקום ינחם את בני המשפחה בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

הלוויה יצאה בשעה 15:00 מביתו ברחוב הזית בזכרון יעקב אל בית העלמין המקומי, שם נטמן בחלקת שומרי השבת.

תנצב"ה.