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בני ברק

גבר כבן 70 נפטר בדירתו בבני ברק • נמצא במצב ריקבון

שכנים ברחוב ז'בוטינסקי הבחינו בריח חריג והזעיקו את כוחות ההצלה • מתנדבי זק"א טיפלו בכבוד המת והעבירו את הגופה למכון לרפואה משפטית

הממצא הקשה (צילום: זק"א)

בשעות אחר הצהריים של היום (ראשון) הוזעקו מתנדבי ארגון זק"א לדירת מגורים ברחוב ז'בוטינסקי ב, לאחר שדיירים בבניין הבחינו בריח חריג והתריעו בפני גורמי ההצלה. בבדיקה שנערכה במקום התגלה כי גבר כבן שבעים שנה נפטר בדירתו, כאשר גופתו נמצאה במצב ריקבון מתקדם.

אברהם שטיגל, ראש צוות בזק"א, ומוטי דרעי, מתנדב הארגון, שהגיעו לטפל במקום, מסרו: "מדובר בגבר כבן 70 שאותר במצב ריקבון ע"י השכנים שהריחו ריח חריף והזעיקו את כוחות ההצלה". המתנדבים הוסיפו כי "בסיוע מתנדבים נוספים דאגנו לכבוד המת ולאיסוף הממצאים וסייענו לחוקרי המז"פ שפעלו במקום".

בסיום הטיפול הועברה הגופה למכון הלאומי לרפואה משפטית להמשך בירור נסיבות הפטירה.

בני ברקזק"א

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