בית המשפט השלום בפתח תקווה החליט היום (יום ב') להאריך את מעצרו של צעיר החשוד בלקיחתו של הילד יהלי סופר בן העשר מפתח תקווה לבני ברק, עד ליום ה' הקרוב. בדיון התגלו פרטים נוספים על האירוע שהסתיים באיתור הילד בבני ברק לאחר חיפושים נרחבים.

על פי הדיווח ב'ישראל היום', נציג המשטרה הגדיר את המקרה כחמור מאוד, ותיאר כיצד החשוד ניגש אל יהלי וחבריו במגרש משחקים בפתח תקווה. בעוד שאר הילדים נרתעו ועזבו את המקום, הצליח החשוד לשכנע את הילד בן העשר ללכת אתו, והוביל אותו תוך כדי שהרכיב אותו על קורקינט עד שהגיעו לתחום העיר בני ברק.

במהלך חקירתו במשטרה הודה החשוד בשימוש בילד. לפי הנמסר, החשוד מסר לחוקרים כי השתמש בילד בן העשר לצורך קיבוץ נדבות מעוברי אורח ברחוב, וטען כי רצה "להכיר לו את חבריו". אם הילד טוענת כי החשוד הציג את בנה כילדו שלו ונעזר בו לגיוס כספים מאנשים באזור.

השופטת שדנה בבקשת המשטרה להארכת המעצר החליטה להאריך את המעצר בארבעה ימים, פחות מחמשת הימים שביקשה המשטרה. במקביל הטילה השופטת צו איסור פרסום על זהות החשוד בשלב זה.

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בהחלטתה מתחה השופטת ביקורת חריפה על מעשי הצעיר. היא ציינה כי החשוד לקח את הקטין ללא ידיעת הוריו לעיר אחרת, ואף נתן לילד בן עשר לעשן סיגריה במהלך האירוע. השופטת הדגישה את חומרת המעשים ואת הצורך בהמשך החקירה לבירור כל הפרטים.

לעומת זאת, עורכת הדין המייצגת את החשוד דחתה את טענות המשטרה בדבר חטיפה וביקשה לקצר את ימי המעצר ככל האפשר. הסנגורית טענה בדיון כי הילד כלל לא נחטף, אלא הלך לאיבוד ברחוב, והחשוד פגש אותו במקרה וניסה לעזור לו.

למרות טענות ההגנה, בית המשפט הורה על המשך החזקת החשוד במעצר לצורך המשך החקירה. יצוין כי האירוע החל כאשר מאות תושבי פתח תקווה יחד עם כוחות החירום חיפשו במשך שעות רבות אחר הילד שנעדר מביתו, עד שנמצא בבני ברק יחד עם החשוד.