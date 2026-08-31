ראש מועצה בדרום נעצר בחשד לשוחד והטיית מכרזים

במהלך פעולת אכיפה שנערכה הבוקר (יום שני) עצרה משטרת ישראל שבעה חשודים, בהם ראש מועצה מכהן באזור הדרום יחד עם בני משפחתו. החשודים נעצרו בחשד לביצוע עבירות חמורות של שוחד, הטיית מכרזים ציבוריים, מרמה והעסקה פיקטיבית של עובדים.

לפי החשדות, ראש המועצה עשה שימוש לרעה בתפקידו הציבורי ובמעמדו באופן מתמשך ומתוכנן, במטרה לקדם אינטרסים כלכליים פרטיים. החקירה מתמקדת בחשדות לקבלת שוחד תוך כדי הטיית מכרזים ציבוריים, מרמה והפרת אמונים כלפי הציבור, וכן העסקת עובדים פיקטיביים במועצה על מנת להוציא כספים מקופת הרשות ולהעבירם לכיסם הפרטי של החשודים.

פעולה משולבת בהיקף רחב

במעבר לשלב הגלוי של החקירה פעלו חוקרי יחידת להב 433 בשיתוף כוחות נרחבים: לוחמי יחידת מתפ"א, לוחמי המשמר הלאומי של משמר הגבול, שוטרי מחוז דרום, לוחמי החטיבה הטקטית של משמר הגבול ולוחמי יחידת הגדעונים 33. במסגרת הפעולה נעצרו שבעה חשודים, ביניהם בכירים במועצה, ראש המועצה ובני משפחתו, ושישה חשודים נוספים עוכבו לחקירה.

במקביל לביצוע המעצרים נערכו חיפושים יסודיים במשרדי הרשות המקומית, במהלכם נתפסו מסמכים ומדיה דיגיטלית שעשויים לסייע בהבנת היקף הפרשה. החקירה מתנהלת בשיתוף פעולה הדוק עם מחוז דרום של המשטרה, רשות המסים (מע"מ ומס הכנסה), הרשות לאיסור הלבנת הון ומלווה על ידי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.

פעולה נגד פשיעה במגזר הבדואי

ממשטרת ישראל נמסר כי מדובר בפעולת אכיפה משמעותית נוספת בשרשרת הפעולות נגד הפשיעה והעבריינות במגזר הבדואי בנגב. "עבריינים אלו מנסים להפוך רשויות חוק רשמיות למאחזי פשיעה ולפלטפורמה לפעולות עברייניות", נמסר מהמשטרה.

בהתאם לצורכי החקירה, החשודים צפויים להיות מובאים במהלך היום להארכת מעצר בבית המשפט לשלום בראשון לציון. החקירה נמשכת, והרשויות בוחנות את מלוא היקף הפרשה ואת מעורבותם האפשרית של גורמים נוספים.