בעקבות חקירה מאומצת שנמשכה מספר ימים, הובילו הבוקר (יום חמישי) שוטרי מחוז יהודה ושומרון וחוקר שריפות של כבאות והצלה איו"ש למעצרו של תושב חברון בן 66, החשוד בהצתת השריפה הגדולה שפרצה במוצאי שבת האחרונה במתחם מגרש רכב בחברון. החשוד הועבר לחקירה במשטרה, כאשר החשד מתמקד במעורבות במעשה שבוצע על רקע פלילי.

השריפה פרצה סמוך לצאת השבת האחרונה באזור התעשייה של קריית ארבע, כאשר מאות כלי רכב עלו בלהבות. מאמצי הכיבוי, שבהם השתתפו עשרות צוותי כבאות והצלה, נמשכו כשש עשרה שעות רצופות. במהלך הכיבוי התפוצצו ברצף בלוני גז שהיו במקום, דבר שהקשה מאוד על פעולות לוחמי האש וגרם לנזק כבד במתחם.

לאחר השריפה, פתחו חוקרי תחנת חברון יחד עם גורמי מודיעין במרחב יהודה בפעילות חקירתית ואיסוף ראיות נרחבת. החוקרים ביקשו להגיע לתיעוד מהרגעים שקדמו לפרוץ הלהבות, במטרה לאתר את האחראים למעשה. במקביל, קבע קצין חקירות השריפות של כבאות והצלה במחוז יהודה ושומרון כי מדובר בהצתה מכוונת.

על פי ממצאי חקירת השריפות, החשוד הגיע אל גדר המגרש והצית שם צמחייה בשטח פתוח. משם התפשטה האש במהירות רבה לעבר מגרש הרכבים והתלקחה בעוצמה.

במהלך בדיקת תיעודי מצלמות האבטחה, זוהה אדם חשוד שנראה כעובד בחנות מכולת הממוקמת בסמוך למקום. בתיעוד נראה החשוד לוקח לידיו מצת ומספר ניירות טישו, ולאחר מכן מסתובב בקרבת המגרש ובסמוך למוקדי האש שסומנו על ידי חוקר השריפות.

במסגרת החקירה ופעילות מודיעינית מדויקת של תחנת חברון, התגלתה זהות החשוד בימים האחרונים. הבוקר יצאו בלשי המשטרה, איתרו את החשוד וביצעו את מעצרו.

החשוד הועבר לחקירה במשטרה בחשד למעורבות במעשה, וייתכן שגם במקרה נוסף שאירע במהלך החודש. על פי הפרטים שנמסרו, המעשים בוצעו על רקע פלילי בעקבות הפסקת עבודתו של החשוד במקום. בהמשך צפויה המשטרה לבקש את הארכת מעצרו בבית המשפט.

יצוין כי השריפה במגרש הרכבים בקריית ארבע נחשבת לאחת השריפות המשמעותיות ביותר שהתרחשו באזור בתקופה האחרונה, כאשר כוחות רבים של לוחמי האש פעלו במשך שעות ארוכות לכיבוי הלהבות ולמניעת התפשטותן לאזורים נוספים.