שינוי היסטורי חל השבוע במנהגי חסידות סקווירא כאשר נכדת האדמו"ר מזוועהיל מונסי ונינת האדמו"רים מסקווירא והאלמין זצוק"ל, עלתה לחופה בבני ברק. החתן, נכדו של האדמו"ר ממודז'יץ ובנו של הרב יוסף שיק, והכלה בת הרב יעקב לייב גולדמן, חגגו את שמחתם בארץ הקודש בסטייה חריגה מהמסורת הארוכה של החסידות.

במשך עשרות שנים, נהגו כל צאצאי האדמו"ר מסקווירא - נכדים ונינים - לערוך את שמחות נישואיהם אך ורק בהיכל בית המדרש הגדול שבשיכון סקווירא שבניו יורק, במעמדו של זקנם הרבי. מספר פעמים בודדות בלבד נערכו שמחות במונסי. כעת, בפעם הראשונה, הותרה חתונה בארץ ישראל.

ההחלטה התקדימית נבעה מנסיבות מיוחדות: החתן והכלה כאחד מתגוררים בארץ הקודש, והביעו רצון שחבריהם, ידידיהם ובני משפחתם הרבים המתגוררים בישראל יוכלו להשתתף בשמחתם במלוא המעמד.

בשמחה שנערכה בבני ברק השתתפו קהל חסידים נכבד ושורה של אדמו"רים ורבנים. בין המשתתפים בלט הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת גדולי התורה ודודו של האדמו"ר מזוועהיל , וכן הרה"צ רבי יצחק טווערסקי, בנו של האדמו"ר מסקווירא.

אף שהחתונה התקיימה בארץ, אמש (יום רביעי) המריאו כלל המחותנים והזוג הצעיר בטיסה לארצות הברית. מטרת הנסיעה - לחגוג את ימי השבע ברכות ואת שבת השבע ברכות הקרובה בצילו ובמחיצתו של זקנם האדמו"ר מסקווירא, בהיכל בית המדרש הגדול שבשיכון סקווירא.