אש המצווה במודז'יץ: בערב חג הפסח, זמן קצר לפני סוף זמן אכילת חמץ, יצא האדמו"ר ממודז'יץ ממעונו בלב עיר התורה והחסידות בני ברק למעמד שריפת החמץ | פרחי החסידים הכינו מבעוד מועד פח קטן לשריפת החמץ האישית של האדמו"ר; לאחר שהאדמו"ר השליך לתוכו את פתיתי החמץ שנאספו בבדיקה בלילה הקודם, המתין עד שהחמץ נשרף כליל ואז אמר בכוונה עצומה את נוסח "כל חמירא" לביטול החמץ (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה אמש שמחת האירוסין לנכד האדמו"ר מלעלוב, החתן, בן לבנו הרה"צ רבי יואל בידרמן, עב"ג הכלה בת האדמו"ר מאופלע, חתן האדמו"ר ממודז'יץ • טרם השמחה התכנסו המחותנים הרמים למסיבת לחיים פרטית במעונו של סב הכלה האדמו"ר ממודז'יץ, ומשם נכנסו בקול תרועה להיכל בית המדרש, שם חגגו מאות חסידים נרגשים את השמחה הגדולה עד לשעות המאוחרות (חסידים)
מעמד מרגש בבית החסידים מודז'יץ בביתר: האדמו"ר ממודז'יץ הופיע אמש לעצרת זיכרון והתעלות במלאות השנה להסתלקותו של הרה"ג רבי יוסף דב שטיין ז"ל, רב ביהכ"נ גור בשיכון ה' בב"ב. הרבי ערך 'לחיים טיש' במהלכו נשא דברים נלהבים לזכרו של המנוח וגולל קווים לדמותו התורנית | צפו בתיעוד (חסידים)
מזכיר ה'מועצת', יחד עם האדמו"ר ממודז'יץ והגר"צ רבינוביץ נועדו אמש עם האדמו"ר מצאנז לגיבוש עמדת "אגודת ישראל" מול חוק ביסמוט • שליחי המועצת יעלו למעונות גדולי ישראל הליטאים להצגת ההתנגדות הנחרצת לסנקציות • כל הפרטים (חרדים)
תחת אבטחה כבדה: גדולי האדמו"רים התכנסו הערב בעיה"ק ירושלים לדון בעתיד עולם התורה וחוק הגיוס • המכתב הנוקב של האדמו"ר מסלונים: "לא נעזוב את הישיבות בכל מצב" • הופעתו החריגה של הגר"פ פרידמן וההחלטה להשאיר את הפוליטיקאים מחוץ לדלת • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק סיכום של שעה וחצי של מתח (חסידים)
מאות חסידים חגגו במהלך ימי החנוכה בשמחת התנאים לנכדת האדמו"ר מבישטנא, בת להרה"צ רבי אברהם נחמיה מאסקאוויטש מעיה"ק צפת, ובנו של האדמו"ר משאץ | הכלה היא נינת האדמו"ר ממעליץ מאשדוד | החתן הוא נכד האדמו"ר ממודז'יץ ובנו של האדמו"ר מאופלע | שמחת התנאים המרוממת, שאיחדה בין שושלות הקודש, נערכה בבית מדרשו של הסבא האדמו"ר מבישטנא בעיר פתח תקווה (חסידים)
האדמו"ר מקוזמיר השוהה בימים אלו בארה"ב, ערך שבוע שעבר סעודת הילולת לרגל הילולת זקינו האדמו"ר בעל ה'דברי ישראל' ממודז'יץ זי"ע, יחד ש"ב האדמו"ר ממודז'יץ פלעטבוש | ביום שישי האחרון נצפה האדמו"ר צועד ברחובות בורו פארק כאחד האדם ללא ליווי של משמשים בקודש (חסידים)
בשב"ק האחרון ציינו בחצה"ק מודז'יץ את הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי שאול' זי"ע, שהסתלק לפני 78 שנים בשבת קודש | האדמו"ר שזכה להלחין כ-2,000 ניגונים במהלך חייו, היה המנהיג הראשון של השושלת לאחר השואה האיומה, ונפטר בעת שביקר בארץ ישראל בשנת תש"ח | צפו בתיעוד מצאת השבת בצל נכדו ממלא מקומו האדמו"ר ממודז'יץ (חסידים)
קהל רב השתתף השבוע בשמחת פדיון הבן, לניני האדמו"רים ממודז'יץ וזוועהיל, ונין לחכ"ל הרב שמעלקא הלפרט, נכד לחתנו הרה"ג ר' חיים בעק, ר"מ בישיבת 'מנחת יצחק' | הכהן הפודה היה האדמו"ר מספינקא | כנהוג, קישטו את התינוק בתכשיטי זהב וכסף, בין התכשיטים קישטו עם שעון הזהב של האדמו"ר הרה"ק רבי שלומק'ה מזוועהיל זי"ע, הנמצא בגנזי נכדו האדמו"ר הנוכחי | צפו בתיעוד (חסידים)
חג הסוכות נחתם בחצר הקודש מודז'יץ במעמד הקפות שניות מלא התעוררות ודבקות עליונה | במרכז המעמד ישב הרבי על כס מלכותו כשבידו ספר תורה קטן שנכתב לעילוי נשמת קדושי השואה הי"ד, והריקוד עמו שימש למעשה כהקפת ניצחון רוחני על מאבדי ישראל | המחזה הנעלה תועד בעדשתו של הצלם שוקי לרר, כשהוא חושף את דבקותו של הרבי בעת התורה, החסידים רוקדים בשמחה עצומה, וילדי החמד מקפצים במעגל קרוב לרבי, כשהם מבטאים את נצח ישראל לדורותיו (חסידים)
מתוך אימת יום הדין ערך האדמו"ר ממודז'יץ הערב את השולחן הטהור בסוכה הגדולה בחצר בית מדרשו בבני ברק, לרגל ליל הושענא רבה | הרבי הרחיב בדברי תורתו ברום גדלת היום, וההכנה ל'אתה הראת' של ליל חג שמחת תורה (חסידים)
האדמו"ר ממודז'יץ יצא אמש (שני) לעת ערב יחד עם קהל חסידיו לאמירת ה'תשליך' כנהוג, בפינת החי הנמצא בפאתי העיר בני ברק, האדמו"ר אמר כל סדר התשליך סמוך ונראה לבריכת המים, בסיום האמירה פצח האדמו"ר בשירה, ואחר האציל ברכתו לכלל החסידים שיזכו ל'גמר חתימה טובה' (חסידים)
לאחר שמאת חסידי מודז'יץ זכו להתפלל את תפילות ימי ראש השנה בהיכל בית המדרש הגדול והחדש של החסידות במרכז בני ברק, ערך הרבי טיש נעילת החג באווירה מרוממת דווקא בהיכל בית המדרש הישן בעיר | במהלך הטיש, נשא הרבי אמרות טהורות, חיזק את לבבות החסידים והכין אותם לקראת גמר החתימה של יום הכיפורים (חסידים)
לקראת ימי הדין והרחמים עלו במהלך שבוע שעבר למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לברך ולהתברך בברכת השנים גדולי ישראל בהם הגר"א לוי ר"י שכר שכיר, האדמורי"ם ממודזיץ וסאדיגורה, הגר"ע פריד | כמו כן הגיעו קהילת "אור תורה" דאלאס טקסס בארה"ב בראשות הגר"א פיגנבוים שנכנסו לשמוע דברי חיזוק והתעוררות | צפו בגלריה (חרדים)
בהיכל בית מדרשו הגדול ההולך ונשלם לתפארה, ירד הרבי ממודז'יץ לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות, ברוב עם הדרת מלך, בנוסח המלבב מדור דור, כשהוא משלב במהלך התפילה ניגונים עתיקים של אדמו"רי החסידות (חסידים)
אלפי חסידים נטלו חלק השבוע בשמחת בר המצווה לנכד האדמו"רים מסערט ויז'ניץ ומודז'יץ, חתן המצוות, דוד מתתיהו הגר, בן הרב יחיאל יהושע | רגעי השיא בשמחה היו בעת ריקודי האדמו"ר עם חתן המצוות ועם אביו, לקול מצהלות האלפים | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים ואישי ציבור מכובדים (חסידים)