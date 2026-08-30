כתב אישום חמור הוגש השבוע לבית המשפט נגד תושב רהט בן 29, רופא שסיים לאחרונה את מבחני הרפואה שלו, לאחר שהפך את ציר 77 בצפון לזירת מרדף משטרתי מסוכן. האירוע התרחש בסוף השבוע האחרון בשעות הערב, כאשר שוטרי המחוז הצפוני שפעלו באזור מחלף בית רימון זיהו את רכבו של הנהג מבצע עבירת תנועה וסימנו לו לעצור. הנהג, במקום להיענות להוראת השוטרים, בחר להאיץ ולהימלט במהירות רבה, תוך סיכון משתמשי הדרך.

המרדף שהתפתח נמשך מספר קילומטרים, במהלכו נאלצו השוטרים לירות לעבר גלגלי הרכב הבורח על מנת לעצור אותו. גם לאחר שגלגלי הרכב נפגעו, המשיך הנהג בניסיון הבריחה עד שנתקל בניידת משטרה שחסמה את דרכו.

בתיעוד ממצלמות הגוף של השוטרים ניתן לראות את הרגעים המתוחים: השוטרים חוצים במהירות את גדר ההפרדה על הכביש, רצים לעבר הרכב הלבן שנעצר לאחר שפגע בניידת החוסמת, ותופסים את החשוד. בהמשך התיעוד נראים השוטרים מבצעים חיפוש יסודי ברכב, במהלכו נמצאו חלקים של אמצעי לחימה וממצאים מפלילים נוספים.

במהלך הבריחה זיהו השוטרים כי הנהג השליך תיק מרכבו. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח מפתיע מאזרחית שנסעה באותו קטע דרך. הנהגת התקשרה למוקד המשטרה ודיווחה כי עלתה על תיק בדרכה, וכשהגיעה לביתה גילתה שהתיק נגרר מתחת לרכבה לאורך כל הדרך.

שוטרים שהגיעו למקום פתחו את התיק וגילו בתוכו רובה סער מסוג M16, שהתאים בדיוק לחלקים שנמצאו קודם לכן ברכבו של החשוד. בסיום החקירה הגישה הפרקליטות כתב אישום חמור נגד החשוד, לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו מעל 610 אמצעי לחימה בגזרת הצפון במסגרת המאבק בפשיעה.