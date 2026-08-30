הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק - צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק | צילום: צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים 10 10 0:00 / 0:11

עובדת בנק מזרחי בדרך שלמה נדקרה על ידי לקוח משה כץ | 26.08.26

כוחות משטרת ישראל ביצעו בסוף השבוע פעילות מבצעית בביתו של תושב מושב ברכיה, בן 30, במהלכה התגלה ממצא חריג: קוף מסוג גנון ירוק שהוחזק בתנאים בלתי חוקיים. הפעילות בוצעה על ידי שוטרי תחנת העיירות, בסיוע לוחמי מג"ב ויחידת בח"מ דרום. הקוף, שנמצא כלוא בכלוב, הוחזק בניגוד להוראות החוק המחמירות בעניין החזקת חיות בר מוגנות.

הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק ( צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים )

לאחר שאותר הקוף, פעלו השוטרים לחילוצו המיידי מהכלוב והעבירו אותו לטיפולם של פקחי רשות הטבע והגנים. מאוחר יותר הועבר בעל החיים למקלט הקופים הישראלי, שם הוא עובר בדיקות רפואיות מקיפות ומקבל את הטיפול הנדרש. התושב החשוד נעצר לחקירה בחשד לעבירות של סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת, ולאחר החקירה שוחרר בתנאים מגבילים.

הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק ( צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים )

משטרת ישראל ורשות הטבע והגנים מדגישים כי החזקת קופים במסגרת פרטית אסורה בהחלט ומהווה עבירה חמורה על החוק. הדבר נובע בעיקר מהפגיעה הקשה שנגרמת לבעלי החיים הרגישים הללו, שצרכי הגידול שלהם מורכבים ביותר וכוללים צרכים חברתיים מיוחדים שאדם פרטי אינו מסוגל לספק להם כראוי. הרשויות קוראות לציבור לדווח על כל מקרה של החזקה בלתי חוקית של חיות בר.

הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק ( צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים )