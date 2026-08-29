אירוע מצער התרחש בליל שבת בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, כאשר ילדה כבת שלוש שנים נפגעה באורח קל מרכב שנסע באזור. הילדה פונתה לבית החולים לילדים שניידר בפתח תקווה, ומצבה מוגדר יציב.

האירוע התרחש על רקע מתיחות שנוצרה בשכונה לאחר שבמהלך יום שישי הוצבו מכולות בנייה גדולות בכניסה לשכונה, אשר חסמו לחלוטין את דרכי הגישה למקום. ההצבה עוררה תגובות סוערות בקרב תושבי השכונה.

לקראת כניסת השבת, כך עולה מהדיווחים, נסגר גשר הרב לנדא לתנועה באמצעות המכולות, לאחר שתושבים חילונים בשכונה הסירו את מחסומי הבטיחות שהוצבו במקום. המתיחות גברה כאשר רכב החל לנוע הלוך ושוב ברחובות השכונה במהירות מופרזת.

במהלך נסיעה זו נפגעה הילדה הצעירה, דבר שהוביל לזעם רב בקרב התושבים. בעקבות הפגיעה חסמו תושבים את הכבישים, והמצב הפך מתוח ביותר.

דודי גולדברג, תורן השבת של ארגון 'הצלה', העניק לילדה טיפול רפואי ראשוני בשטח, בשיתוף עם צוותי חובשים ממד"א. לאחר הטיפול הראשוני פונתה הילדה באמבולנס לבית החולים להמשך בדיקות ומעקב רפואי.

פעילות כוחות הביטחון בשבת

בשל המצב הנפיץ וסכנת החיים שנוצרה, נאלצו כוחות משטרה גדולים לפעול במהלך השבת עצמה על מנת להסיר את המפגע ולפנות את החסימות. במסגרת הפעילות הוזזו מכולות הבנייה שהונחו בכניסה לשכונה.

במקביל, איתרו כוחות הביטחון ועצרו את נהג המשאית שהניח את המכולות במקום. בחקירתו הראשונית טען הנהג כי פעל בהוראה ישירה של העירייה. גם לאחר פינוי הפצועה נותר השטח מתוח, והרשויות נערכות להתפתחויות נוספות.

יצוין כי אירועי מתיחות בין תושבים שומרי שבת לתושבים חילונים בשכונות מעורבות התרחשו בעבר במספר ערים, אולם הפגיעה בילדה הצעירה מחמירה את חומרת המקרה הנוכחי.

מעיריית בני ברק נמסר בתגובה: "מתחם הסופרים היא שכונה שרובה המוחץ מורכב מתושבים שומרי שבת, המבקשים לשמור על צביון השכונה בשבתות ובמועדי ישראל. לשם כך, אישרה ועדת התנועה העירונית את סגירת גשר הרב משה יהודה לייב בשבת, לצד השארת כניסה ויציאה פתוחה דרך מתחם דיזיין סנטר המעניקה מענה לתושבים".

בהמשך ההודעה נכתב: "מצער מאוד לראות שישנם גורמים שאינם מכבדים את ההסדרים, מפרים את החוק העירוני, מנסים ללבות אש ולייצר פרובוקציות מיותרות בשטח. התנהלות פרועה זו חוצה קווים אדומים וגובה מחיר כבד: בשבת הקודמת הותקף באכזריות תושב השכונה, חובש מד"א ואח במקצועו, על ידי פורע חוק באמצעות מפתח שבדי והוזקק לתפרים בראשו ואילו בשבת זו נפגעה ילדה מתאונה בשל נהיגה פראית וחוסר זהירות בשכונה".

לסיום נמסר מהעירייה: "העירייה קוראת לכלל תושבי השכונה לנהוג באחריות: לשמור בקפידה על החוק העירוני, להקפיד על ההסדרים הקיימים, לשמור על חיי אדם, לכבד זה את זה ולחיות בשכנות טובה. לא נאפשר לאף גורם להפוך את השכונה לזירה המסכנת את חיי התושבים וילדיהם".