לראשונה מאז פציעת בנו בניה חברון, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתייחס לתקרית הפציעה ומספר על מצבו הרפואי | הוא סיפר כי "רסיסים חדרו לגבו ולבטנו, הוא הובהל לבית החולים, ורק שם גילינו את הנס הגדול שנעשה לנו" | לדבריו, "בחסדי ה' אחד מהרסיסים קרע את הכבד ונעצר בדופן כלי הדם הכי גדול בבטן שאם חלילה היה נפגע המצב היה חמור בהרבה" (בארץ)
הטלוויזיה הממלכתית באיראן אישרה כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע במהלך המלחמה | חמינאי לא הופיע בפומבי מאז תחילת המלחמה, והודעת כלי התקשורת על עלייתו לתפקיד המנהיג העליון פורסמה במהלך הלילה (בעולם)
הזמן הקצר שנותר עד החג לבניית הסוכה, מביא לרצף מדאיג של אירוע פציעות במהלך הבנייה | בבני ברק טופל גבר כבן 57 שנפל מגובה ופונה במצב בינוני | בירושלים טופל גבר כבן 50 שנחתך ממסור דיסק חשמלי במהלך בניית סוכה | בנוסף טופל צעיר שבן 21 נחתך מסכין חד | ונשמרתם (חרדים)
עם ישראל חי - וחוגג: רס"ל במיל' בוריס שטונדה, שנפצע קשה בבית חאנון, נישא לאנה בחופה מרגשת, ושבר את הכוס עם הפרוטזה | אלישע מדן, שאיבד את שתי רגליו זכה לשמש 'עֵד' בחופתו של בוריס | בחופה המרגשת השתתפו גם הוריו ואלמנתו של יוסי הרשקוביץ הי"ד שנפל באותו קרב (בארץ)