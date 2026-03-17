בנה החייל של הסופרת נועה ירון דיין נפצע הלילה (שלישי) במהלך הלחימה בלבנון.

"אנחנו בתוך נס גלוי", כתבה נועה ירון דיין באינסטגרם בעקבות האירוע, "אבל אני צריכה את התפילות שלכם - נתן בן נועה לרפואה שלמה והחלמה מהירה".

"הוא נפצע הלילה בלבנון כמה ניסים כמה", כתבה לסיום.

ירון (54) נולדה בגבעתיים למשפחה חילונית. בתקופת עבודתה בערוץ הילדים החלה להתקרב לדת בהדרגה, ובשל כך הוסכם בערוץ שהיא לא תעבוד בשבתות. עם חזרתה בתשובה נטשה את עולם התקשורת החילוני, ונעלמה מהעין הציבורית למספר שנים.

בשנת 2007 יצא לאור ספרה "מקימי", המבוסס על התנסותה האישית וחוויותיה כאשת קריירה שחזרה בתשובה.