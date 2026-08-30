פרטים נוספים מתבררים כעת בעקבות האסון הקשה שהתרחש הבוקר (יום ראשון) ברחוב עמק יזרעאל בבני ברק, בו נפל ילד בן 8 מהקומה הרביעית ונפצע באורח קשה. מתחקיר ראשוני של המקרה עולה תמונה מורכבת של השתלשלות האירועים שהובילה לנפילה הקשה.

על פי הפרטים שהתבררו, הילד, המתמודד עם מוגבלות ונמצא על הרצף, ביקש מאמו רשות לצאת ולשחק בחוץ יחד עם חבריו. האם סירבה לבקשתו, וניגשה לחדר סמוך על מנת להאכיל את אחד מאחיו. בזמן שהייתה בחדר השני, ניסה הילד לצאת בכוחות עצמו דרך מרפסת הבית.

הילד טיפס על המרפסת ונפל מגובה של כ-12 מטרים ישירות אל רחבת החניה של הבניין. גורמים המעורים בפרטי המקרה מבהירים כי בניגוד לשמועות ולדיווחים שונים שהופצו בשעות הבוקר, הילד לא ננעל בחדרו בשום שלב. נסיבות המקרה המדויקות עדיין נבדקות על ידי הגורמים המוסמכים.

כונני ההצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הילד במצב קשה ביותר. יוסף פסח, חובש בכיר במד"א, תיאר את הטיפול: "ראינו את הילד שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה עם חבלה קשה בראשו, לאחר שנפל מגובה רב. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

זוג קשישים פונה במצב קשה מדירתם בי-ם יאיר טל | 27.08.26

הילד פונה במצב קשה כשהוא מורדם לבית החולים בילינסון בפתח תקווה, לאחר שנחבל קשות בראשו ואיבד את הכרתו. אריאל אנגלרד, חובש איחוד הצלה שמתגורר בסמוך למקום, הוסיף: "הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים בילינסון כשהוא מחוסר הכרה ובמצב קשה".

בני המשפחה והשכנים שבים ומבקשים מכלל הציבור להמשיך ולקרוע שערי שמיים ולהעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלמה והמהירה של הילד הפצוע, ניתאי בן דבורה, בתוך שאר חולי ישראל.

האירוע מצטרף לשורה של מקרי נפילה קשים שהתרחשו בחודשים האחרונים, ומעורר שוב את הצורך בהקפדה על אמצעי בטיחות במרפסות ובחלונות, במיוחד בבתים בהם מתגוררים ילדים. גורמי הצלה ממליצים להתקין מעקות בטיחות ורשתות הגנה במרפסות, ולהקפיד על נעילת חלונות וגישה למרפסות בעת שילדים נמצאים ללא השגחה.