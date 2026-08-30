נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הביע היום (יום ראשון) ביקורת על עמדתו של ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני בנושא חשיפת זהות העותרים נגד מינויו. הדברים נאמרו במסגרת דיון בבקשה שהגיש זיני לקבוע כי העותרים ביזו את בית המשפט, משלא הסכימו לגלות את שמותיהם.

השופט עמית אמר במהלך הדיון: "דעתי האישית, טוב יעשה ראש השירות אם הוא ישקול שוב את עמדתו של חברי", בהתייחסו לעמדת עורך הדין של העותרים המתנגד לפרסום השמות. נשיא בית המשפט הוסיף והעיר: "לא בטוח שזה עושה לו טוב".

עורך דינו של זיני, עו"ד יעקב כרם, טען בדיון כי יש לחייב את העותרים לחשוף את זהותם, וכי אין זה ראוי שהם יעשו דין לעצמם ויסרבו למסור את שמותיהם. אולם כאשר נשיא בית המשפט שאל מדוע זיני מתעקש על כך, לא ניתן הסבר ברור.

מנגד, עורך דינם של העותרים, עו"ד איתן פלג, הסביר כי מרשיו חוששים מפני נקמנות מצד ראש השירות. עו"ד פלג טען עוד כי בית המשפט לא הוציא צו המחייב את העותרים למסור את שמותיהם, ולפיכך אין מקום לקבוע שהם ביזו את בית המשפט. לדבריו, בפסק הדין הקודם נקבע אמנם כי לזיני זכות לעיין בשמות, אך לא ניתן צו מחייב לחשיפתם.

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השופטים דוד מינץ ונעם סולברג הציגו עמדה שונה בעניין זה, וטענו כי בעל דין זכאי לדעת מי הגיש נגדו עתירה. השופט סולברג אף ציין כי במסגרת פסק הדין המליץ לזיני שלא להתעקש על פרסום רשימת השמות, וכי סבר שהמלצתו תתקבל.

כעת יצטרכו שופטי בית המשפט העליון להכריע בבקשה שהגיש זיני לקבוע כי סירוב העותרים למסור את שמותיהם מהווה ביזיון בית משפט.