בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחה ביום שלישי האחרון את הערעור שהגיש יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, נגד חברת הכנסת טלי גוטליב. בכך נותרה בתוקפה ההחלטה המקורית לדחות על הסף את תביעת לשון הרע בסכום של חצי מיליון שקלים שהגיש גולן, לאחר שנקבע כי הפרסומים שפרסמה גוטליב מוגנים במסגרת החסינות המהותית המוקנית לחברי הכנסת.

יחד עם דחיית הערעור, השופטים הביעו ביקורת חריפה על תוכן הפרסומים שפרסמה גוטליב ועל הפער המשמעותי בין המידע שהיה בידיה לבין האופן שבו הוצגו החשדות כלפי גולן. סגנית נשיאת בית המשפט, השופטת חנה קיציס, כתבה בפסק הדין כי גולן נאלץ להתמודד עם "תיאוריית קונספירציה שרחוקה ממנו מזרח כמערב".

התביעה התמקדה בחמישה פרסומים שפרסמה גוטליב בתקופה שבין כ"ב בטבת תשפ"ה (23 בדצמבר 2024) לי' בטבת תשפ"ה (9 בינואר 2025), שבהם העלתה שאלות לגבי קשר אפשרי בין גולן לבין מה שכונה "פרשת הריגול בדרום", ותהתה מדוע הוא לא נחקר בעניין.

בין השאר, גוטליב טענה כי על גולן לספק הסברים בנוגע לקשר שלו עם מי שהואשם בתיק הריגול, וטענה כי גורמים שונים "מאתרגים" אותו. בחלק מהפרסומים הבהירה כי אינה יודעת אם גולן היה מעורב בפרשה, אך סברה כי יש לחקור את הקשר האפשרי.

הפרשה עצמה נגעה לאסף שמואלביץ', שנגדו הוגש כתב אישום לאחר שלפי הנטען התחזה לקצין בצה"ל בדרגת סרן במהלך מתקפת ז' באוקטובר, השיג מידע סודי והעביר אותו לגורמים שלא היו מורשים לקבלו.