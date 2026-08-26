דיון סוער התקיים היום (רביעי) בבית המשפט העליון בעתירה נגד החלטת שר התקשורת ומועצת הרשות השנייה להרחיב את אזורי השידור ולהקצות תדרים נוספים לתחנות רדיו אזוריות ומגזריות. במרכז הדיון עמדה התבטאות מעוררת הדים של נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שפקפק בטיעון הביטחוני שהציגה המדינה לגבי הצורך בהרחבת השידורים לציבור החרדי.

העתירה, שהוגשה על ידי הארגונים "לובי 99" ו"הצלחה" באמצעות עורך הדין אלעד מן, מכוונת נגד הקצאת תדרים לחמש תחנות רדיו - ביניהן התחנות החרדיות "רדיו קול חי" ו"קול ברמה", לצד התחנות הערביות "א-שמס" ו"רדיו נאס". העותרים טוענים כי המדינה העניקה נכס ציבורי יקר ערך בפטור ממכרז ותוך פגיעה קשה בתחרות.

"אחד להתהדר ואחד אמיתי"

במהלך טיעוני המדינה והתחנות, הוסבר לשופטים כי בציבור החרדי קיים שימוש נרחב ב"טלפונים כשרים" - מכשירים חסומים שאינם תומכים במסרונים או ביישומונים כגון אפליקציית פיקוד העורף. על פי טיעון זה, פריסת גלי רדיו מורחבת ושידורי "גל שקט" חיוניים להצלת חיים בהיעדר גישה להתרעות דיגיטליות מבוססות מיקום.

מאות חתולים חולצו בווייטנאם בבלי | 17.08.26

בתגובה לטיעון זה, העיר הנשיא עמית: "הרבה פעמים למי שיש טלפון כשר בכיס אחד - יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני". עמית המשיך ופירט: "אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, שמחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתהדר, ואחד טלפון אמיתי, טלפון חכם יותר".

בדבריו ביקש השופט עמית לאתגר את הטיעון לפיו הרחבת אזורי השידור ללא מכרז היא הדרך היחידה וההכרחית להעברת התרעות, ורמז כי בפועל חלקים ניכרים בציבור מחזיקים בנגישות לטכנולוגיה סלולרית חכמה.

נכס ציבורי או צורך ביטחוני?

העתירה מעלה שאלות יסוד בנוגע להקצאת משאבי תדרים בשעת חירום. העותרים טוענים כי המדינה העניקה לתחנות ספציפיות נכס ציבורי השווה מיליוני שקלים בפטור ממכרז ותוך פגיעה קשה בתחרות. עמדת היועצת המשפטית לממשלה תומכת בעותרים, בקובעה כי ההחלטה התקבלה בחוסר סמכות מובהק.

מנגד, משרד התקשורת והרשות השנייה טענו כי המהלך נולד כצורך ביטחוני דחוף עקב המלחמה, במטרה לגשר על פערי התרעה וכיסוי באזורים שונים בארץ. בעבר הוציא בג"ץ צו ביניים שהקפיא את ההחלטה, לאחר שפיקוד העורף לא סיפק תחילה חוות דעת תומכת. בהמשך צומצם הצו בעקבות עדכון עמדת פיקוד העורף, שקבע כי הרחבת חלק מאזורי השידור אכן נדרשת לצרכים ביטחוניים.

הדיון הנוכחי צפוי להכריע סופית בגבולות הסמכות של שר התקשורת וחלוקת משאבי תדרים בשעת חירום. ההכרעה תשליך על עתידן של תחנות הרדיו המגזריות ועל אופן מתן השירות לאוכלוסיות שונות בישראל.