בבלי

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מאחורי החלוק

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במקביל לדיון בבג"צ

התפתחות בפרשה המסעירה

עושים סדר

המכשיר היה שם כל הזמן?

מאבק טכנולוגי

ש

 12 שנים ברציפות

בבלימקודם

השופט נזף בחומרה

"מסרב למסור את הקוד"
בבלי
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