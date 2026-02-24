במפלגות החרדיות חוששים: המרד בליכוד יגלוש גם לחוק הגיוס | פרסום ראשון: נשות האברכים הצעירים במיזם לטובת ה'אלטערעס' של הוועד | ה'חיזוק' במיר ברכפלד לרפואת תלמיד הישיבה - סיקור נרחב | בהרב-מיארה קובלת: המדינה לא מתעללת מספיק בלומדי התורה | התיאוריה שחורכת את הרשתות: תקיפה באיראן בזמן נאום טראמפ (מעייריב)
חקירה שנפתחה במשטרה בעקבות פרסום דברי הסתה נגד ישראל ושבח לארגון הטרור חמאס - הובילו אל רופא שיניים ממזרח ירושלים | אתמול הוא נעצר והיום הובא אל בית המשפט להארכת מעצר | במכשיר הטלפון שלו גילו תכנים נוספים של הסתה ואלימות (משפט, בארץ)
הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, החשודה בהדלפת הסרטון מפרשת שדה תימן ובטיפול לקוי באירוע, שוחררה מאיכילוב ותיקרא להיחקר בימים הקרובים | המשטרה הפיקה את תכולת הטלפון הנייד שלה, שנמצא בחוף הים לאחר היעדרותה | בינתיים, בג״ץ ממשיך לדון במחלוקת על מינוי המלווה לחקירת הפרשה ופוסל את המועמדים שנבחרו ע"י שר המשפטים יריב לוין (בארץ)
המשטרה הצליחה לחדור לטלפון של הפצ"רית ומבצעת מאז חיפושים לפי מילות חיפוש, כך דווח הערב | לפי הדיווח, המשטרה לא מצאה ראיות תומכות למחיקות כלשהן, לאחר השערות שהטלפון "טופל" לפני שחזר בדרך מסתורית למי הים (חדשות)
מי מצא את הטלפון הנייד? האם יכול להיות שהוא שרד במים? מדוע המשטרה לא הצליחה לאכן את המיקום? האם יש במכשיר השייך לכאורה לפצ"רית לשעבר חומר מפליל על בכירים אחרים? מי יכול להשיג את הקוד של יפעת תומר ירושלמי? כיצד הופיעו שיחות שלא נענו? | עושים סדר בשלב הנוכחי של העלילה המתפתלת, שנראה כי כבר קשה לעקוב אחרי הפרטים (אקטואליה)
בית משפט השלום בתל אביב אישר את שחרור הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי למעצר בית למשך עשרה ימים | במקביל, אזרחית דיווחה כי איתרה מכשיר סלולארי הנראה כי שייך אליה | גורם במשטרה: "כל הסימנים מראים שמדובר בטלפון של הפצ"רית" | חשד: הטלפון הושלך למים במקביל לשחרורה (בארץ)
נשיא סין שי ג'ינפינג העניק לנשיא קוריאה הדרומית לי ג'ה-מיונג טלפוני שיאומי (היריבה הסינית של סמסונג) והתלוצץ על הצורך לבדוק 'גישה נסתרת' | על רקע חששות מתמשכים מריגול סביב טכנולוגיה סינית (חדשות בעולם)