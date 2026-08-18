צוות מדענים בראשות חוקרים מצ'ילה השלים לאחרונה מיפוי מלא של הגנום של צמח ייחודי הגדל באנטארקטיקה, במטרה לאתר את המנגנונים הביולוגיים המאפשרים לו לשרוד בתנאים קשים ביותר. הממצאים, שפורסמו בכתב העת המדעי Genome Biology and Evolution, עשויים לסייע בעתיד בפיתוח גידולים חקלאיים עמידים יותר בפני תנאי אקלים קשים.

הצמח נושא המחקר, המכונה "הפנינה האנטארקטית", הוא אחד משני צמחים פורחים בלבד הגדלים באופן טבעי ביבשת הקפואה. יכולתו להתקיים בסביבה כה קשה – טמפרטורות נמוכות ביותר, מחסור במים וחשיפה לרמות גבוהות של קרינה אולטרה-סגולה – הפכה אותו למושא מחקר מרכזי עבור מדענים המבקשים להבין כיצד ניתן לחזק את עמידות הגידולים החקלאיים.

במסגרת המחקר, הצליחו החוקרים למפות את הגנום המלא של הצמח ברמת הכרומוזומים – 40 מבנים כרומוזומליים המשתרעים על כ-887 מיליון זוגות בסיסים. מדובר במפה גנטית מפורטת הראשונה מסוגה עבור צמח זה.

החוקרים מדגישים כי המטרה אינה ליצור צמחים מהונדסים, אלא לזהות את הגנים והמערכות הביולוגיות האחראיים ליכולת ההישרדות יוצאת הדופן. הידע הזה עשוי לאפשר בעתיד עריכה גנטית של גידולים חקלאיים בעלי ערך תזונתי, על מנת להעניק להם עמידות דומה בפני בצורת, חום קיצוני ושינויים בתנאי הגידול.

החוקרים מעריכים כי הדרך עד ליישום מעשי ארוכה, ויישומים חקלאיים אפשריים צפויים להופיע רק בעוד כחמש עד עשר שנים.