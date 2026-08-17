מאות חתולים חולצו בווייטנאם

כוחות משטרה בעיר הו צ'י מין שבווייטנאם ביצעו לאחרונה פשיטה על מתחם שבו התגלתה רשת חשודה שעסקה באיסוף וגניבת חתולים. על פי החשד, הרשת פעלה במשך כשלוש שנים באזורים שונים בדרום המדינה, כאשר המטרה הייתה להעביר את בעלי החיים לתעשיית בשר החתולים. במסגרת הפשיטה נעצרו תשעה חשודים.

במהלך הפעולה גילו השוטרים 45 כלובים שבהם היו כ-400 חתולים חיים שהוחזקו בתנאי צפיפות קשים. בנוסף, נמצאו במקום ארבעה מכלי קלקר מלאים בקרח, ובתוכם כ-80 חתולים שכבר לא היו בחיים. במתחם נוסף שנבדק איתרו השוטרים 21 חתולים חיים נוספים, כך שבסך הכול נתפסו במסגרת המבצע למעלה מ-500 חתולים.

על פי הודאת החשודים למשטרה המקומית, הם עסקו באיסוף ולכידת חתולים במשך כשלוש שנים באזורים שונים בדרום ווייטנאם, ביניהם הו צ'י מין סיטי, טאי נין ואן ג'יאנג.

החקירה העלתה כי החתולים הועברו למקומות שבהם נמכר בשר חתולים למאכל. יצוין כי בווייטנאם אין איסור חוקי על צריכת בשר כלבים וחתולים, אולם קיימות דרישות מסוימות בנוגע למקור בעלי החיים הנמכרים.

לאחר הפשיטה הועברו החתולים החיים למתקן זמני, שם הם קיבלו מזון וטיפול רפואי מווטרינרים ומתנדבים. עם זאת, חלק מבעלי החיים לא שרדו את התנאים הקשים שבהם הוחזקו.

הפרשה עוררה עניין רב בווייטנאם בשל היקפה החריג. במקום תפיסה של מספר בעלי חיים בודדים, המשטרה חשפה מערך שפעל באופן שיטתי במשך שנים והעביר כמויות גדולות של חתולים למטרת מכירת בשרם.