מתהום הנשייה לסיפור הצלחה עולמי: תכנית השימור רשמה הישג היסטורי עם 62 גורים שנולדו השנה בשבי לשונר האיברי, מין נדיר ממשפחת החתולים שהיה על סף סכנת הכחדה, וביססה את התאוששות המין ממאות בודדות לאלפי פרטים - אך המומחים מזהירים כי ללא פתרון לצוואר הבקבוק הגנטי ולסכנות בכבישים, הדרך לביטחון מלא עודנה ארוכה (בעולם, עולם החי)
לומדי
הדף היומי במסכת הוריות דף י"ג
עסקו השבוע בדברים שקשים לזיכרון |
מה מקור מאמר העולם
שמכנים את השכחן שיש לו ‘זכרון של חתול’?
והעדות של מרן הבן איש
חי שחתולים הם דווקא כן נאמנים לבעליהם
(יהדות,
הדף היומי)