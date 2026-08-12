שנת 2026 נחרתה בזיכרון העולמי כשנה של אסונות סייסמיים חסרי תקדים.

בתחילת השנה נפגעו הפיליפינים מרעידת אדמה בעוצמה של 7.8 שגבתה קורבנות רבים. בהמשך פקדו את ונצואלה שתי רעידות קטלניות במרווח של דקה בלבד, שהחריבו אזורים נרחבים וגרמו למותם של למעלה מ-6,000 נפשות. בחודש אוגוסט האחרון אירע האסון הקשה ביותר בקולומביה, כאשר רעידת אדמה בעוצמה 7.4 הותירה אלפי פצועים ונעדרים מתחת להריסות.

בעוד האדמה ברחבי תבל ממשיכה לרעוד, מומחים בישראל מפנים את המבט אל בקע ים המלח – השבר הסורי-אפריקני – ומעלים את השאלה המטרידה: מתי תגיע הרעידה הבאה לארץ.

על פי הערכות מומחים, ישראל חווה רעידת אדמה הרסנית בממוצע אחת למאה שנה. חשוב להבהיר כי מדובר בממוצע סטטיסטי בלבד ולא בחיזוי מדויק, אולם הנתונים ההיסטוריים מצביעים על דפוס עקבי.