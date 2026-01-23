גבר בן 72 טבע בים המלח בחוף קליה, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום וביצעו פעולות החייאה, שבצער רב לא צלחו | בשנת 2025 נרשמו 18 מקרי טביעה בים המלח, 134 בים התיכון, 12 בכנרת, 2 בים סוף | יתר המקרים נרשמו בבריכות ציבוריות, פרטיות וצימרים (בארץ)
במהלך סיור עבודה מקצועי במועצה האזורית מגילות ים המלח, הודיע מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן על הקצאת תקציב ראשוני בהיקף של כ־1.5 מיליון ש"ח, לצורך תכנון שני חופי רחצה חדשים בים המלח - כאשר אחד מהם יוגדר כחוף נפרד (חדשות)
כאלף תלמידים מהישיבות הקדושות בירושלים השתתפו בוועידה השנתית של "איחוד בני הישיבות" בכפר הנופש ביאנקיני, שכללה תכנים תורניים לצד פעילויות מגוונות, תוכניות מרתקות דברי חיזוק וקומזיץ מרגש עד השעות הקטנות | צפו בתיעוד ענק (עולם הישיבות)
רגעים לפני סופת הקור שתגיע לישראל, ירד הצלם החב"די דוב בער הכטמן לדרום, שם ביקר בים המלח - אתר התיירות הכי נמוך בעולם, ותיעד את המראה המרהיב של זריחת השמש ברקע הים ואת גבישי המלח המרהיבים שמצטברים בסביבות ים המלח • צפו בתיעוד (תיירות, מעניין)