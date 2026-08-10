מה עושים 1.4 מיליארד בני אדם כשנגמרו להם הכיסאות? | צילום: צילום: רשתות חברתיות

מה עושים 1.4 מיליארד בני אדם כשנגמרו להם הכיסאות? - צילום: רשתות חברתיות

תיעוד שהופץ ברשת מהודו מדגים פתרון מעשי לבעיה מוכרת: כאשר מספר המשתתפים באירוע עולה על מספר מקומות הישיבה הזמינים. במקום לחפש אחר כיסאות נוספים או להשאיר חלק מהאורחים עומדים, בחרו המשתתפים בדרך יצירתית שמסתמכת על שיתוף פעולה הדדי.

בתיעוד ניתן לראות שורה ארוכה של אנשים, כשכל אחד מהם אוחז בצלחת מזון בידיו. השיטה פשוטה: כל משתתף יושב תוך כדי שהוא משאיר ברך אחת זמינה, ועליה מתיישב האדם שמאחוריו. כך נוצר רצף רציף של יושבים, כאשר כל אחד תומך במי שלפניו ונתמך על ידי מי שמאחוריו.

במדינה המונה למעלה מ-1.4 מיליארד תושבים, אירועים משפחתיים וחברתיים נוהגים להיות בהיקף גדול במיוחד, ולעתים מתקיימים בתנאים של מחסור במשאבים ובמקום.

מה שבולט במיוחד בתיעוד הוא רמת התיאום והשיתוף בין כלל הנוכחים. במקום שכל אחד ינסה למצוא פתרון אישי לצורך שלו, הקבוצה כולה פעלה כיחידה אחת: כל משתתף תורם ברך אחת למי שזקוק למקום ישיבה, ובמקביל נהנה ממקום ישיבה שמספק לו מישהו אחר.