ממשלת הודו אישרה תוכנית ענק למודרניזציה צבאית שתכלול רכישת מערכות S-400 מרוסיה, כטב"מי תקיפה וצי של 60 מטוסי תובלה חדשים. המהלך הדרמטי נועד להציב מענה מוחץ לאיומים מצד סין ופקיסטן ולהבטיח שליטה לוגיסטית וטכנולוגית מוחלטת בשדה הקרב (בעולם)
ראש ממשלת הודו מודי שוחח היום עם נשיא ארצות הברית טראמפ, שיחה ראשונה לכאורה מאז פרוץ המלחמה | בפוסט שפרסם, אמר מודי כי דיברו על מיצרי הורמוז וציין כי שמירה על נתיב המים פתוח - הוא דבר חיוני לעולם כולו | מודי קרא ל"הפחתת הסלמה ושיקום השלום בהקדם האפשרי" (מדיני)
בעוד מחירי הנפט נוסקים והעולם חושש מהסלמה במצר הורמוז, הודו היא המדינה הראשונה שמעזה לשבור את ההרתעה וללוות את מכליותיה בכוח צבאי צמוד | בשעה שבעלות בריתה של ארה"ב קיבלו "רגליים קרות" וסירבו לבקשת דונלד טראמפ להצטרף למשימת האבטחה, ניו דלהי פועלת לבדה בשטח כדי להבטיח את עורק החיים האנרגטי שלה (חדשות בעולם)
בעוד יומיים ינחת בישראל ראש ממשלתה של המדינה המאוכלסת בעולם, ובכנסת מנסים להימנע ממראות של מליאה ריקה | בקואליציה מצאו פתרון ולפיו יוזמנו אל הדיון ח"כים לשעבר שימלאו את המליאה, כפי שהיה כאשר נאם הנשיא טראמפ (פוליטי)
להיט חדש כובש את האספלט של מומבאי, אך עבור התושבים מדובר בסיוט מתמשך | הכביש המנגן הראשון בהודו, שנועד לעודד נהיגה בטוחה באמצעות חריצים מיוחדים באספלט, מעורר סערה ציבורית לאחר שמאות משפחות התלוננו על רעש בלתי פוסק שחודר לבתיהם (חדשות, מעניין)
יו"ר האופוזיציה לפיד תקף הערב את החלטתו של יו"ר הכנסת אוחנה לא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה | "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע" הצהיר (פוליטי)
ישראל עקפה היום את כל מדינות העולם ברמת זיהום האוויר, אירוע חריג שמתרחש בעקבות רוחות אפריקאיות שנדדו לארצנו | זיהום האוויר צפוי להתפוגג בהדרגה | משרד הבריאות יצא בהנחיות בעקבות המצב החריג (חדשות, בארץ)
ערב ביריד "סורג'קונד" הפך מחגיגה צבעונית לזירת טרגדיה מדממת, כאשר מתקן שעשועים ענק קרס וגבה את חייו של קצין משטרה | המפקח מקומי הקריב את חייו בניסיון נואש לחלץ לכודים מהריסות המתקן, פחות מחודש לפני שהיה אמור לפרוש לגמלאות לאחר 36 שנות שירות (חדשות בעולם)