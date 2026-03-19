תיעוד מפחיד: קבוצת נחשי ענק התגלתה בסמוך לאתר תיירות

אירוע יוצא דופן התרחש במחוז קנגרה שבהודו, כאשר קבוצת פיתונים גדולים נצפתה כשהם כרוכים זה בזה סמוך לאתר תיירות מקומי.

בתחילה הבחינו התושבים במה שנראה כמו גוש של שורשי עצים על הקרקע. לפי עדויות של עדי ראייה, המראה החריג לא עורר חשד בתחילה, אך כאשר נזרקה אבן לעברו, הגוש החל לפתע לזוז - והתברר כי מדובר בקבוצה של נחשים גדולים שנחו יחד.

לטענת המקומיים, חמישה עד שישה פיתונים גדולים היו שזורים זה בזה. לאחר זמן קצר הם התפזרו במהירות וזחלו הרחק מהמקום.

התקרית עוררה פחד בקרב תושבים באזור, במיוחד בקרב מי שגרים סמוך לשטחים מיוערים ולאתר.

נציין כי למרות המוניטין המאיים שלהם, פיתונים בדרך כלל אינם תוקפים בני אדם אלא אם הם חשים מאוימים. תקיפות כאלה נדירות יחסית ומתרחשות לרוב כאשר הנחש מרגיש בסכנה. למעשה, לפיתונים תפקיד חשוב בשמירה על האיזון האקולוגי, שכן הם מסייעים בשליטה על אוכלוסיות של מכרסמים ובעלי חיים קטנים אחרים.