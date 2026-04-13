הודו מכחישה תשלום לאיראן על מעבר במצר הורמוז

על רקע האיום של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לחסום ספינות ששילמו אגרות מעבר לאיראן במצר הורמוז, מתגברת המתיחות בין הודו לטהראן. השגריר האיראני בניו דלהי, מוחמד פתחאלי, הכחיש היום (שני) בתדרוך לעיתונאים כי ארצו גובה תשלומים ממכליות נפט הודיות החוצות את המצר האסטרטגי.

"אתם יכולים לשאול את ממשלת הודו אם גבינו דבר מה עד עתה", מסר השגריר לכתבים בשגרירות איראן. הכחשתו מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד - שעות ספורות לפני כניסתו לתוקף של המצור הימי המלא שהכריז טראמפ על נמלי איראן, כאשר הנשיא האמריקני הבהיר כי גם ספינות ששילמו "כופר" לטהראן לא יוכלו לעבור. "יחסים טובים בזמנים קשים" השגריר האיראני ניסה להציג תמונה של שיתוף פעולה הדוק בין המדינות. "בזמנים קשים אלו, יש לנו יחסים טובים. אנו מאמינים כי איראן והודו חולקות אינטרסים משותפים וגורל משותף", הדגיש פתחאלי. אולם מאחורי הדיבורים הדיפלומטיים, המציאות מורכבת הרבה יותר. ממשלת הודו אמנם הכחישה שוב ושוב טענות בדבר תשלומים שבוצעו להבטחת יציאתן של תשע ספינות גז מהמצר, אך דיווחים עקשניים מדברים על "כסף מתחת לשולחן" שעבר לידי האיראנים. הסתירות בין ההכחשות הרשמיות לבין הדיווחים בשטח מעוררות שאלות קשות על אמינות ההצהרות הממשלתיות.

15 ספינות תקועות - משבר כלכלי מתגבר

על פי נתונים רשמיים מהודו, 15 כלי שיט הנושאים דגל הודי עדיין תקועים במימי המפרץ הפרסי. המשבר מגיע בעיתוי קשה במיוחד עבור הכלכלה ההודית, שכן לא פחות ממחצית מאספקת הנפט הגולמי והגז של המדינה עוברת דרך נתיב זה. חסימת המצר או הגבלת התנועה בו עלולה להוביל לעליית מחירים דרמטית ולמשבר אנרגטי חמור.

כפי שדווח, ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי קיים לאחרונה שיחת טלפון עם הנשיא טראמפ, בה הדגיש כי "שמירה על מצר הורמוז פתוח - הוא דבר חיוני לעולם כולו". מודי קרא להפחתת ההסלמה ולשיקום השלום בהקדם האפשרי, תוך שהוא מבהיר את התלות הקריטית של הודו בנתיב המים האסטרטגי.

בין הפטיש לסדן

הודו מוצאת עצמה כעת בין הפטיש לסדן. מצד אחד, היא זקוקה נואשות למעבר חופשי במצר הורמוז כדי להבטיח את אספקת האנרגיה שלה. מצד שני, האיום האמריקני לחסום ספינות ששילמו לאיראן מעמיד את ניו דלהי בפני דילמה קשה: האם להמשיך ולשלם תחת השולחן ולהסתכן בעימות עם וושינגטון, או להפסיק את התשלומים ולהסתכן בחסימה איראנית?

יצוין כי טראמפ קבע במפורש שמלבד ספינות איראניות, גם כאלה ששילמו כופר עבור שחרורן ייתקעו במצר ולא יוכלו לצאת מהורמוז. המהלך האמריקני נועד ליצור חנק כלכלי מוחלט על איראן, אך הוא מעמיד גם מדינות כמו הודו, התלויות בנתיב השיט, בפני אתגרים כלכליים ודיפלומטיים חסרי תקדים.

כפי שדווח בבבלי, המצור הימי האמריקני נכנס לתוקפו, כאשר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הבהיר כי כל כלי שיט המנסה להגיע לנמלים האיראניים או לצאת מהם יהיה נתון לתפיסה או הסטה. המהלך הדרמטי צפוי להחריף את המשבר ההודי ולהעמיק את המתיחות בין ניו דלהי לטהראן.