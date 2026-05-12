מבצע לכידה

יומיים של סיוט: נמר פראי חדר למפעל מול העובדים ההמומים

נמר פראי חדר למפעל מרצדס-בנץ בהודו וגרם להפסקת הייצור | מבצע לכידה מורכב בן יומיים הסתיים בהצלחה ללא נפגעים (מעניין)

הנמר שחדר למפעל (צילום: מתוך מצלמת אבטחה)

נמר פראי שנכנס למפעל מרצדס-בנץ באזור צ’אקאן שבמערב הודו נלכד בהצלחה לאחר מבצע חילוץ שנמשך יומיים והוגדר "מתוח ומורכב", בהשתתפות פקחי יער, ארגוני חיות בר ומשטרה מקומית.

הנמר תועד במצלמות האבטחה כשהוא נכנס למתחם המפעל בשבת בבוקר, ככל הנראה בחיפוש אחר טרף. בהמשך נלכד בתוך אולם ייצור גדול במתחם, מה שגרם לבהלה בקרב עובדים והנהלה.

לצורך שמירה על בטיחות העובדים הופסקה פעילות הייצור במפעל למשך יומיים, בשל הקושי לאתר את בעל החיים בתוך המתחם הגדול.

לאחר כמעט יומיים של חיפושים, הצליחו הצוותים לפתות את הנמר אל תוך כלוב בזמן שחיפש מזון בתוך המפעל. הרשויות מסרו כי מדובר בזכר בריא בגיל שלוש וחצי עד ארבע שנים.

במבצע השתתפו פקחי רשות היער לצד צוותים מארגוני שימור חיות הבר המקומי, שביצעו סריקות נרחבות עד ללכידתו.

לאחר שנלכד, הועבר הנמר למרכז השיקום מניקדוה. עובדים ותושבים באזור הביעו הקלה לאחר סיום האירוע ללא נפגעים.

